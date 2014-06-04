《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月4日

*工商时报：

--股东会旺季来临，在去年上市柜公司总获利高达1.8兆(万亿)台币、年增47%利基下，股息也大方配，合计今年总股息高达8,800亿台币、创近三年新高，年增率超过二成，台股将因此大添活水。

--远雄 集团爆发桃园合宜住宅行贿案之后震惊金融圈，银行全面清查目前在远雄的曝险余额，根据最新清查结果，前10大债权银行依序为土银、合库、彰银、兆丰、台北富邦、开发工银、台企银、华南银、台中商银与上海商银。而考量社会观感，所有大型公股行库已决定，将冻结对远雄集团的新融资，全面拒接远雄联贷、自贷等新申贷案。

--大陆全国台企联总会长郭山辉表示，未来十年，大陆劳动成本高涨是大势所趋，但眼下另一大挑战则是劳资纠纷。从近期台商裕元鞋厂爆发的罢工事件来看，往后大陆劳动法下衍生出劳动纠纷，其杀伤力不会输给劳动成本上涨。

--金管会公布最新统计，信用卡今年前四月刷卡金额冲上6,348亿台币，较去年同期成长6.26%，4月单月刷卡金额则高达1,635亿台币，较去年同期成长近11%，若以此速度成长，则今年信用卡全年刷卡金额应可突破新台币2兆台币，再创历史新高。

*经济日报：

--马政府诸多重大议案卡关，蓝营将于月中在立院召开临时会再战，马英九总统昨日在国民党中山会报中表示，民意对两岸服贸协议支持度已大幅上升，他指示本会期国民党团应全力推动通过服贸协议过关，以利台湾经济发展。

--交通部数据所昨公布5月汽车挂牌量3.67万辆，年增19.9%，月增7.3%，今年以来每月表现都超出市场预期，演出大惊奇，7月有机会冲上4.5万辆，超越今年元月旺季；若以5月单月挂牌量换算，全年车市可达45万辆规模。

--民进党昨日表态，将不出席7月底登场的经贸国是会议，行政院随后回应，会尽最大诚意邀请。据了解，行政院长江宜桦本周将召开第三次经贸国是会议顾问小组会议，敲定各分区会议出席名单，与最后出席全国大会的180人。

--全球IC设计二哥博通 将出售手机基频晶片业务，市场点名联发科 可能接手，藉此强化第四代行动通讯的LTE技术，并承接博通原有客户，顺势打入全球手机龙头三星 供应链。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。