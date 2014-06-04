中国房地产：上市房企去年负债率达三年高点，投资回报下降--中房协

路透上海6月4日 - 据中国证券报周三报导，中国房地产业协会等联合发布的研究报告显示，2013年199家上市房企资产负债率均值和净负债率均值为近三年来高点，而投资回报率在不断下降，仍处于自2009年以来的下行通道中。

中房协、中国房地产研究会与中国房地产测评中心发布的《2014中国房地产上市公司测评研究报告》显示，重资产的房企负债普遍偏高，偿债风险很大。2013年，由于销售良好，企业普遍加大杠杆力度。从长期负债比率来看，房地产上市公司资产负债率均值和净负债率均值分别为65.81%和79.67%，同比上升0.95和16.96个百分点。 从短期负债比率来看，房地产上市公司流动比率均值较2012年下降34.58个百分点至190.15%；现金流动负债比率均值也由-0.06%下降至-7.75%。总体来看，行业负债水平仍处于历史高位。

在投资回报方面，上市房企净资产收益率和总资产利润率均值两项指标仍处于自2009年以来的下行通道中，分别由上年的11.23%和5.21%下降至11.09%和5.15%，相比2009年则已分别下降了约6%和3%。这表明房地产行业的投资回报率在不断下降，房企的利润空间变窄。 测评报告指出，2013年房地产市场整体呈现出了量价齐升的基本态势，但是进入2014年，市场情况有所变化，房地产开发投资增速开始放缓，持续回落的住宅成交市场向房地产开发市场传递消极信号，房地产上市公司竞争压力不断增加，整体表现持续分化。

中国房协名誉副会长朱中一表示，目前房地产市场处在“三期叠加”时期，即增速换挡期、结构调整期、政策完善期，不存在崩盘的可能。而市场的分化也对房企的经营策略和盈利能力提出了更高要求，未来中小房企被淘汰将成为趋势。