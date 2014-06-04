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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 08:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆消化出口商卖压后攀抵102.59，交投迟缓

0013 GMT

* 美元/日圆随美债收益率上扬，消化出口商卖盘，一路升破102.50

* 一路上仍有卖单浮现，但在102.65-70上方挂有停止单，而102.66为一目云区顶部

* 云区仍在缩窄，周五位于102.60-66，此后将进一步扩大

* 云区顶部将在更长时间内位于102.66，直到6月20日，此后云区将下降 　　* 今日遭遇的期权阻力不多，在103.00前可能都不会浮现

* 日本进口商及投资人持续着眼于低接策略(完)

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