全球贸易：美国将对中国和墨西哥进口的铁路用钢丝产品征收反倾销关税

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
路透华盛顿6月3日 - 美国国际贸易委员会周二表示，从中国和墨西哥进口的低价预应力混凝土钢轨用钢丝产品，损害了国内制造商的利益。这一裁定将导致相关产品被课征反倾销税。
该委员会经投票一致支持美国制造商的投诉。这些钢丝产品主要用于城铁和高铁。
从中国进口的此类产品将面临31.4-35.3%的关税，与此前美国商务部设定的税率一致，对墨西哥的关税则为9.99%。
此项投诉由Insteel Industries 旗下Insteel Wire Products Co与Davis Wire共同提出。去年，美国从中国进口的此类钢丝产品价值达3,110万美元，从墨西哥进口的产品价值为2,130万美元。(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6