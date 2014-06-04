全球贸易：美国将对中国和墨西哥进口的铁路用钢丝产品征收反倾销关税

路透华盛顿6月3日 - 美国国际贸易委员会周二表示，从中国和墨西哥进口的低价预应力混凝土钢轨用钢丝产品，损害了国内制造商的利益。这一裁定将导致相关产品被课征反倾销税。

该委员会经投票一致支持美国制造商的投诉。这些钢丝产品主要用于城铁和高铁。

从中国进口的此类产品将面临31.4-35.3%的关税，与此前美国商务部设定的税率一致，对墨西哥的关税则为9.99%。

此项投诉由Insteel Industries 旗下Insteel Wire Products Co与Davis Wire共同提出。去年，美国从中国进口的此类钢丝产品价值达3,110万美元，从墨西哥进口的产品价值为2,130万美元。(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)