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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 08:40 BJT

《台湾重要政经日程》--6月4日

===================今日重要政经消息=============================

6/4(三)

--09:00 台北国际电脑展(Computex)高峰论坛。

--10:00 第一太平戴维斯海外不动产投资趋势分析暨不动产专营店开幕记者会。

--13:30 民进党中常会。

--14:00 国民党中常会。

--14:00 台北国际电脑展(Computex)微软 论坛。

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6/5(四)

--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。

--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。

--16:30 Qualcomm 电脑展记者会。

6/9(一)

--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。

6/13(五)

--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。

6/20(五)

--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。

6/23(一)

--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。

--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。

6/24(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。

6/25(三)

--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。

8/20(三)

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：＂*＂表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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