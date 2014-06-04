欧洲个股：巴黎银行可能遭美国天价罚款，法国政府出面抗议

一名知情人士透露，两周多以前，奥朗德在致电白宫期间已经表达了对巴黎银行案件的担忧之情。

美国官员称，奥巴马在周四与奥朗德的餐会上并不打算谈及巴黎银行，并暗示他可能回避奥朗德的请求。一名官员称，“鉴于这个问题是由美国司法部妥善处理，我们肯定不会讨论。”

根据一名了解协商的消息人士，上周法国银行业监管官员Edouard Fernandez-Bollo和法国央行总裁诺亚与纽约的检察官和监管者会晤。

另外两名消息人士称，此类接洽也不太可能影响协商的方向。

消息人士指出，罚款可能伴随更严重的处罚，例如可能暂停该行为美元交易进行清算的授权。

检察官也坚持认为应由主要的上市银行为不当行为承担后果，但消息人士称，巴黎银行正争取让旗下一家子公司来买单。一名消息人士表示，未来两周认罪协议的细节料会确定下来。

警告这可能影响美欧贸易协定谈判，也许是法国可以尝试影响巴黎银行案件结果的一种方法。任何协定都必须获得欧盟议会及各成员国议会的批准。