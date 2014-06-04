欧洲个股：巴黎银行可能遭美国天价罚款，法国政府出面抗议

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
一名知情人士透露，两周多以前，奥朗德在致电白宫期间已经表达了对巴黎银行案件的担忧之情。
美国官员称，奥巴马在周四与奥朗德的餐会上并不打算谈及巴黎银行，并暗示他可能回避奥朗德的请求。一名官员称，“鉴于这个问题是由美国司法部妥善处理，我们肯定不会讨论。”
根据一名了解协商的消息人士，上周法国银行业监管官员Edouard Fernandez-Bollo和法国央行总裁诺亚与纽约的检察官和监管者会晤。
另外两名消息人士称，此类接洽也不太可能影响协商的方向。
消息人士指出，罚款可能伴随更严重的处罚，例如可能暂停该行为美元交易进行清算的授权。
检察官也坚持认为应由主要的上市银行为不当行为承担后果，但消息人士称，巴黎银行正争取让旗下一家子公司来买单。一名消息人士表示，未来两周认罪协议的细节料会确定下来。
警告这可能影响美欧贸易协定谈判，也许是法国可以尝试影响巴黎银行案件结果的一种方法。任何协定都必须获得欧盟议会及各成员国议会的批准。
法国巴黎银行只是表示，正与美国当局讨论“某些涉及遭受经济制裁国家、个人和实体的美元支付”。该行周二拒绝就此事置评。巴黎银行已拨备了11亿美元用于缴纳罚款，但对股东表示罚金可能远高于此。上个月该行也曾表示已经改善了控制流程，确保此类错误不会再犯。(完) (编译 郑茵/王翔琼；审校 许娜)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6