专栏节选 :保护主义卷土重来？今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 看来，台湾与中国的《两岸服务贸易协议》和《货贸协议》，将延至二○一六年的大选过后才可能施行；毕竟，马政府已承诺要先制定《两岸协议监督条例》。

但是到目前为止，这项条例的进展却相当缓慢，朝野两党几乎没什么共识可言。此外，马政府也同意将逐条审查《服贸协议》，或许日后两岸也得重新协商这份协议。

今年底开始，台湾将进入大选周期，期间具争议性的法案不太可能过关；两岸商业自由化的进程变数大增，一切都得等到一六年大选结果出炉才能决定。这对那些将未来成长寄望于中国需求的非科技产业来说，比方许多制药公司，基于进入中国的潜在利益而选择在台湾设立公司，可能会相当失望。

在经济开放进程迟滞这方面，台湾并不是唯一的例子。最近欧洲议会选举结果也令人讶异，出现强烈的反精英、反移民，甚至是反欧盟的候选人；法国、英国和丹麦的排外主义和右派人士，都赢得不少席次。民粹主义和欧洲怀疑主义者，目前在欧盟议会占有三○％的席次。

掌控法国选举的极右派民族阵线党领袖，要求总统欧兰德退出正在谈判的ＴＴＩＰ（《跨大西洋贸易及投资伙伴协议》），这算是欧洲版的ＴＰＰ（《跨太平洋伙伴协定》）。布鲁塞尔政治情势升温，不利贸易谈判，将使美国欧巴马政府更难赶在一六年的总统大选前，完成这份全面性贸易协定的签署。

近日美国和中国间的ＩＴ贸易大战，也是全球趋势的另一案例。美、中互控网路间谍，并拒绝使用对方生产的电脑伺服器和电信交换设备，听起来相当幼稚，令人大开眼界。然而，这类情事总会出现在经济走疲、民族主义和保护主义崛起之际。

欧洲人历经五年的悲惨生活，失业率攀升，以及政府财政紧缩，以至于欧洲选民要求关闭国际竞争和整合的大门。的确，部分两岸极为敏感的议题，在跨ＴＴＩＰ谈判时，也有类似的疑虑，美国和欧盟官员在各项领域中，从农产品关税、食物生产技术、药品稽查，到电子商务法规等，都面临分歧加大的危机。

在景气衰退阶段，政府面临实施保护主义贸易政策的压力，但这只会更进一步压低经济成长而已。大学经济系的第一年都会学到，一九三○年代大萧条之后所采行的保护主义政策，让情势更加恶化，并延长经济衰退期。

因此，在大环境下，最近台湾对《服贸协议》的负面行动，显示我们紧跟着全球趋势的脚步，并没有掉队太多。只是，这并不是一件特别值得高兴的事。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。