全球金市：金价守在四个月低点附近，投资者等待美国经济数据出炉

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二称其持金量增加1.8吨至787.08吨。

市场目前关注美国周三将公布的民间就业数据和周五的非农就业报告，以评估经济状况。

其它贵金属方面，铂金(白金)价格 在连跌三日后持稳，因南非工会矿工愿意考虑政府给出的一项和解罢工的协议。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金