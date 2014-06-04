港报财经评论：定向放水利结构性机遇股--经济日报6月4日

定向放水利结构性机遇股/林瑞芬

中国内地加重微刺激经济力度，而PMI数据理想，加上美股助兴，港股昨终有所突破，顺势突破23,200，收报23,291；大市成交额673亿港元。国家统计局和中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数（PMI）显示，2014年5月中国制造业PMI为50.8，比上月上升0.4%，连续3个月回升，创下今年以来最高值，5月升势脗合非官方汇丰公布的PMI。此外，5月份的中国非制造业商务活动指数55.5，环比回升0.7%，创出年内新高，看来整体经济趋稳之势明朗化，经过第一季度探底之后，二、三季度有望回升。

总理李克强上周再提定向降准，范围从上次所覆盖的三农，扩展至小微企业等领域。人行则称，定向降准及再贷款力度将加大，稳定融资总量的同时，加强信贷政策引导，着重支持三农、小微企业、战略性新兴产业、棚户区改造及保障性住房建设等领域。由此可见，中国决策之贯彻，微刺激频出手，仍坚守调结构，出手是有针对性，全国性降准的需要性则要视乎楼市的表现情况，未到最坏关头就不会轻举妄动，保留货币决策的弹性处理空间。

交银国际发表报告认为，是次加强“定向降准”的力度，相信受惠的范围，会扩大至农业及小微贷款有一定比例的银行，估计农业贷款业务占比较高的农行 及重农行 ，以及小微企贷款业务占比较高的民生银行 、哈尔滨银行 、重庆银行 及北京银行等，将会受惠。交银指，若农行、重农行、民行及重庆银行，存款准备金率获下调1%，并将释放资金用于贷款，其贷款增速可提高1.6%，推动今年的净利润增长2%至2.5%。昨日所见农行股价升3.8%，重农行升2.8%，升幅显着，而中行 、建行 及工行 则只升0.8%至2%不等可见，市场秤先农行及重农行。

针对而言，战略性新兴产业也是放宽贷款的受惠者，由此推测，新能源产业、新能源汽车业、环保产业、物联网以及新一代资讯技术产业等，也有大机会为货币政策定向放宽而受惠。(B07)

推定向降准，助大市再上/余少文

中国终于出手，定向降准消息刺激大市昨日走高，除非经济下半年转差，否则全面下调存款准备金率的机会不大，惟半年结、沪港通、经济好转等因素可支持大市向上寻顶。中国内地股市先升后跌，国企指数则升118点或1.2%，收报10,368点，成交额160亿港元，近三分二主板H股随大市走高，内银股领涨；而红筹指数升68点或1.6%，收报4,333点，成交额64亿港元，能源类股份为火车头。

上周已指出，总理李克强挺稳增长，很大机会在6月结束正回购操作，然后改为逆回购操作，变相为财政和金融政策作微调，但估不到李总在上周五提出的微调较预期的更大，是加大定向降准措施力度，对发放三农、小微企业等符合结构调整需要、能够满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行业金融机构适当降低准备金率。

其实，中国4月曾对县域的金融机构作出定向降准，由于只针对三农，规模小，故不太认同是微调，但今次将规模扩大至小微企和非县域，中国内地媒体引述研究机构指该两次定向降准合计可释放资金规模会达3,000亿人民币，如以4月底止的存款规模计算，3,000亿人民币约占0.28%，认为是偏多。由于定向降准透明度低，兼且目前未有确实的小微企的贷款比例要求，甚至乎降准比率也未定订，暂时是靠估，估错机会大。

然而，认为降准的前提是经济欠佳，所以市场过去才憧憬央行会降准，但央行今次只是定向降准，认为短期全面降准的机会不大，甚至乎下半年降准机会也在下降，除非下半年经济持续下滑。只是刚公布的5月PMI升至50.8%，是五个月来最高，即使是汇丰中国制造业指数也升至49.4%，虽较初值49.7%为低，也仍高于4月的48.1%，反映中国内地制造业在好转中。

至于官方的非制造业商务活动指数5月升至55.5%，是六个月高位，都反映中国内地经济好转中。若然经济好转，中国不用急于放水，即使结束正回购操作，逆回购操作也未必会紧接推出，故中国内地上周炒降准消息后，难怪A股昨日先升后跌，表现也不及国指。(B05)