《香港报摘》--其他报纸重要消息6月4日

*明报：

--广东龙头房企富力地产 5月合约销售额27.8亿元人民币，按年下跌5%。1-5月累计销售217.58亿元，按年增40%，仅完成全年700亿元销售目标的31%。

--曾任美国国会预算办公室经济顾问及费城联储访问学人的芝加哥布思商学院副院长Steven J. Davis称，一旦南海纠纷及主权争议恶化，势将影响中国的经济增长，而香港亦会因为地缘政治问题而受累。

*星岛日报：

--交通银行 香港分行再度上调本地人民币存款息率，特选客户6个月、9个月及12个月人民币定存息率升至3.43厘，为市场上最高。

--综合代理研究部引述土地注册处数字显示，5月楼宇注册成交量逾6,780宗，按月上升12%，为十四个月高位。

*苹果日报：

--米兰站 主席姚君达表示，去年圣诞节后整体销情急转直下，最近平均单价由5万港元降至3万港元，单价约50万的大额成交亦减少。

--中国财政部早前发表《会计师事务所跨境执行审计业务暂行规定》的谘询文件惹来业界强烈反应，财政部上周向北上拜访的香港华人会计师公会释出善意，表明推行新政时定必考虑港澳优势。

*东方日报：

--环球银行金融电讯协会（SWIFT）指出，美国于今年四月的人民币支付额较去年同期显着增长327%，带动美国的全球排名跃升至第三位，仅落后于新加坡和英国。有关排名并不计算中国内地和香港。

--《巴塞尔协定三》流动性覆盖比率要求将于明年落实，预料香港仅4-6间大型银行成为要落实LCR的第一类机构，而明年开始共有三种流动性监管要求并行。据悉，金管局已就初步分类意向与银行进行非正式讨论。

*文汇报：

--中国宏桥 联同WinningLogistics以约1.2亿美元收购一间在非洲几内亚共和国从事铝土矿开采业务的公司，为宏桥于印尼成立合资氧化铝生产公司后另一宗海外并购。

--永达汽车 下永达汽车完成收购位于上海的三家豪华汽车（奥迪和沃尔沃）销售服务4S店。

*大公报：

--世纪城市 及百利保 公司主席罗旭瑞称，虽然现时本港楼价见下跌趋势，但随着土地供应增加，楼市达供求平衡后，政府会放宽辣招，加上长远需求仍然持续，故预料楼市长期仍有支持，楼价大跌机会较微。

--必瘦站 按每股1.9港元向惠理集团 旗下惠理基金管理香港公司配售5,800万股股份，筹集1.1亿港元。（完）

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