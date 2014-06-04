港报财经评论：“估你唔到”的市场新常态--信报6月4日

“估你唔到”的市场新常态/习广思

早前提及香港过去一年超过90%楼评分析看错市，最离谱者估香港楼价两年内跌超过50%。在芸芸分析中，当然不乏哗众取宠之嫌，但全球利率的确出乎意料地往下走，欧洲主权国债息更跌至200年来新低，专家一地眼镜碎。

“估你唔到”（你猜不到）是当前环球金融市场的“新常态”，不难发现在这种金融形势下，中港股市、美股、美债以至欧洲市场的成交量都逐渐萎缩，低成交量往往容易造成市场波动及无定向风式的假突破。在刚过去的周末，一二手楼热卖，是楼市自双辣招推出后，少见的热闹场面。有报道指出，不止成交回升，就连十大屋苑的银行估价也在过去两个月回升不少。出现楼市小阳春，“减辣”固然有一定心理作用；加上环球持续低息，置业者见楼价迟迟不跌，积压多时的购买力逐渐释放。

汇丰亚太区顾问梁兆基表示，美国通胀未达标、能源价格愈趋便宜，联储局欠缺加息条件，甚至可以说美国加息将遥遥无期。至于欧洲，预期欧洲央行将于未来半年内减息，整体须视乎议息前的经济表现；当地是否进入负利率时代，还看政策走向，预期未来欧洲仍会贴近零利率。

欧洲政府债券价格出现200年来最显着的升势，与其说是投下信心的一票，不如说投资者认为欧洲央行总裁德拉吉必须设法消除经济停滞及通缩的风险。昨天公布的5月份欧罗区消费物价指数跌至0.5%，比市场预期的0.6%还要低，通胀预期比欧洲央行目标低了一半以上。

2009年欧债危机后，股市、债券、外汇市场已从低位大幅反弹，仔细观察可以发现，高负债和赤字问题尚未解决，失业率处于高位，银行体系依然脆弱，美银美林的欧罗区政府债券指数反映欧洲央行必将采取更宽松货币政策，欧罗区主权债的孳息率已跌至1.43%的纪录低位。情况有几夸张？欧猪国西班牙及意大利的十年期政府债息分别跌至2.8厘及2.9厘，比起2009年以前约4厘还要低1厘。去年底，两国债息都在4.2厘以上，仅仅两年前，两国债息更曾升至7.75厘。(B01)

欧罗淡友做好风险管理/苏子

近期金融市场的走势的确十分怪异，例如标普500指数在美股成交量低迷仍可一再创今年新高，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）更创一年多来的新低，并且已到了雷曼破产前的极低水平。因此，表面看，市场目前似乎没有恐惧情绪，令投资者反而更有信心愿意承担较具风险的仓位。标普500指数的强劲走势亦与目前的市场情绪配合，故高风险资产可以看高一线。可惜，与此同时，美股的成交量却创今年新低，走势与市场情绪以及标普500指数完全背驰。

理论上，以VIX指数已跌至如此低水平来看，应该可以吸引更多投资者入市，从而刺激美股的成交上升，使升势更加健康才对，怎可能成交量却会出现今年新低的怪异情况？此外，外汇及商品市场最近数月成交量早已下降，目前仍然保持着低波幅牛皮闷局，令不少投资者也摸不着头脑。故可以说，目前金融市场这种不寻常的现象，其实可以理解为，现阶段的高风险资产非但不应看高一线之余，反而更可能会因为市场上突然出现一些不为人注意的风险事件，VIX指数恐一下子自低位抽升逾10％而出现暴挫。至于本周四欧洲央行将议息，到周五美国则公布全球投资者极度关注的5月份就业报告，担心这两大风险事件亦未必可以为目前不甚寻常的金融市场成功打破成交低迷的闷局。

因为市场相信早已为这两大风险事件部署了不同的对应交易策略，在目前的价位上亦可能早已反映了，故除非公布的结果完全出乎市场意料之外，否则市场较大机会仍会维持目前的怪异走势。换言之，稍后若没有不为人注意的风险事件出现，相信美股或会维持应跌不跌的走势，看淡的投资者在这种市况下料极难猎取可观利润之余，反而更因为指数或再创新高而令到所持短仓的亏损扩大。

至于最被市场看好的美元，担心或因为美国国债息率进一步走低而重拾弱势，届时美元兑日圆有机会随着不断走低的美债息率而成功下破今年的100.73日圆低位，随后将朝着周线一目均衡图云雾区的99.27日圆底部支持迈进。(B10)