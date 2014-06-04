中国央行：影子银行监管或可考虑逐渐纳入正常信贷管理体系--官员

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
路透北京6月4日 - 中国人民银行货币政策司副司长孙国峰在早先的一次研讨会上表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。
“目前对于银行影子来说，很多监管，包括资本充足率、信贷政策等都处于空白状态，从业务竞争角度来讲这也是不公平的。”孙国峰称。
另一方面，对于真正的影子银行业务，是否要采取一些宏观审慎的工具来进行管理，这个问题也值得研究。
“因为影子银行业务通过数量化管理的难度较大，单纯通过价格性的工具来调控也有一定的局限性，所以可以考虑采用一些宏观审慎的工具，对影子银行业务有所控制。”他在研讨会上表示。
他并称，影子银行监管中，地方政府平台和大型国企财务软约束也很重要，这也是导致目前影子银行问题的根源之一。
他表示，问题的关键还是在于国企改革以及地方政府的财权、事权改革，否则，一些财务软约束主体愿意承受过高的利率，即使加强对影子银行的管理，这些主体还是会通过影子银行等多种形式过高利率融资，从而产生挤出效应，最终会对整个实体经济造成伤害。
孙国峰并认为，非银行金融机构在融资中实际上分别扮演了两种角色，一种是充当银行提供融资的通道，另一种是自身向企业提供融资，以此可区分为银行影子和影子银行。由于二者在创造货币方面有本质不同，因此对通货膨胀的影响也不同，对二者在监管和调控方面也应区别对待。
中国人民银行前副行长吴晓灵5月初表示，对中国影子银行的评价应从中性客观角度出发，截至2013年末，中国体系内影子银行规模达51,651亿元人民币，与2012年末的3万多亿规模相比增速明显。（完） (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6