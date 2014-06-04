新债招标：中国七年续发国债收益率3.8708%，明显低于预期--业内人士

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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路透北京6月4日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的七年期续发国债，中标收益率为3.8708%，明显低于此前3.93%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9089%，投标倍数为1.98倍。
今日新债招标量为280亿元人民币，上述债券为第六期国债 第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
原发行部分当日停止交易一天；招标结束至6月9日进行分销；6月11日起与原发行部分合并上市交易。票面利率4.33%。
财政部先后于4月2日和5月14日首发和续发了第六期国债，发行规模各为280亿和280.5亿元。首次续发中标收益率4.0402%，两次投标倍数分别为1.86倍和1.79倍。 (完)
(发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)