新债招标：中国七年续发国债收益率3.8708%，明显低于预期--业内人士

路透北京6月4日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的七年期续发国债，中标收益率为3.8708%，明显低于此前3.93%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9089%，投标倍数为1.98倍。

今日新债招标量为280亿元人民币，上述债券为第六期国债 第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

原发行部分当日停止交易一天；招标结束至6月9日进行分销；6月11日起与原发行部分合并上市交易。票面利率4.33%。

财政部先后于4月2日和5月14日首发和续发了第六期国债，发行规模各为280亿和280.5亿元。首次续发中标收益率4.0402%，两次投标倍数分别为1.86倍和1.79倍。 (完)