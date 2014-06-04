《中国报摘》--其他报纸重要消息6月4日

**上海证券报**

--国家主席习近平出席2014年国际工程科技大会并发表主旨演讲，强调工程科技是改变世界的重要力量，发展科学技术是人类应对全球挑战、实现可持续发展的战略选择。中国把创新驱动发展战略作为国家重大战略。

--上海市副市长屠光绍表示，上海自贸区金融改革创新坚持四个原则：“不放空”、“不走偏”、“不掉链”、“不松懈”；包括以服务实体经济为目标，以国家的金融改革大方向为引领，以金融机构和市场组织为主体，要以金融风险的防范为底线。

--数据显示，今年以来，截至6月3日有76家券商共计主承销8,571.72亿元人民币，与去年同期主承销金额相比增加了34.4%。主要是再融资和债券发行规模增幅较大，IPO的开闸也为今年的券商承销金额添了一笔。

**第一财经日报**

--相比今年4月份和央行5月12日楼市“喊话”之前，目前银行的首套房贷审批已大大提速。然而，与此同时，贷款利率却有所上升，在基准利率基础上上浮10%已是普遍现象，并且还有部分银行在5月1日将首套房贷利率从基准提高至上浮5%~10%，目前也并无下调之意。

**证券时报**

--上海易居房地产研究院发布的最新报告显示，5月份10个典型城市土地出让金收入578亿元，环比下降20.3%，同比下降24.6%，是20个月以来首次落入同比负增长区间。

--针对光大证券发布看空研报，称伊利股份 未来五年将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶实质性冲击，给予伊利股份卖出评级一事，伊利股份有关负责人表示，不存在产业替代的问题，常温奶更符合目前国内液态奶加工运输等现状，这在很长一段时间内较难改变。

**21世纪经济报 道**

--记者了解到，面对东北经济放慢的态势，国家发改委东北司制定《近期支持东北地区发展的十个方面政策举措（草案）》，预备从多个方面解决目前经济增速大幅放缓的问题。

**东方早报**

--国家发展改革委发布了《关于整合建立统一规范的公共资源交易平台的方案（征求意见稿）》明确，2015年年底前，各省、自治区、直辖市人民政府公共资源交易平台整合建设工作全面展开，省、市级统一规范的公共资源交易平台体系初步形成。

--上海推出首幅“不得预售”宅地，位于黄浦滨江，起始楼板价近3.7万元/平方米创历史新高。(完)