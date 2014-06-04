《中国报摘》--其他报纸重要消息6月4日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
**上海证券报**
--国家主席习近平出席2014年国际工程科技大会并发表主旨演讲，强调工程科技是改变世界的重要力量，发展科学技术是人类应对全球挑战、实现可持续发展的战略选择。中国把创新驱动发展战略作为国家重大战略。
--上海市副市长屠光绍表示，上海自贸区金融改革创新坚持四个原则：“不放空”、“不走偏”、“不掉链”、“不松懈”；包括以服务实体经济为目标，以国家的金融改革大方向为引领，以金融机构和市场组织为主体，要以金融风险的防范为底线。
--数据显示，今年以来，截至6月3日有76家券商共计主承销8,571.72亿元人民币，与去年同期主承销金额相比增加了34.4%。主要是再融资和债券发行规模增幅较大，IPO的开闸也为今年的券商承销金额添了一笔。
**第一财经日报**
--相比今年4月份和央行5月12日楼市“喊话”之前，目前银行的首套房贷审批已大大提速。然而，与此同时，贷款利率却有所上升，在基准利率基础上上浮10%已是普遍现象，并且还有部分银行在5月1日将首套房贷利率从基准提高至上浮5%~10%，目前也并无下调之意。
**证券时报**
--上海易居房地产研究院发布的最新报告显示，5月份10个典型城市土地出让金收入578亿元，环比下降20.3%，同比下降24.6%，是20个月以来首次落入同比负增长区间。
--针对光大证券发布看空研报，称伊利股份 未来五年将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶实质性冲击，给予伊利股份卖出评级一事，伊利股份有关负责人表示，不存在产业替代的问题，常温奶更符合目前国内液态奶加工运输等现状，这在很长一段时间内较难改变。
**21世纪经济报 道**
--记者了解到，面对东北经济放慢的态势，国家发改委东北司制定《近期支持东北地区发展的十个方面政策举措（草案）》，预备从多个方面解决目前经济增速大幅放缓的问题。
**东方早报**
--国家发展改革委发布了《关于整合建立统一规范的公共资源交易平台的方案（征求意见稿）》明确，2015年年底前，各省、自治区、直辖市人民政府公共资源交易平台整合建设工作全面展开，省、市级统一规范的公共资源交易平台体系初步形成。
--上海推出首幅“不得预售”宅地，位于黄浦滨江，起始楼板价近3.7万元/平方米创历史新高。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6