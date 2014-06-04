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亚洲 | 2014年 6月 5日 星期四 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--6月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段   预估值       前值

    6月5日(四)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                    4月        顺差3    顺差7.31
             商品/服务进口                                             --         持平
             商品/服务出口                                                       -2.0%
    0530  法国ILO失业率                                第一季          --       10.20%
    0600  德国工业订单(较前月)                            4月        +1.3%       -2.8%
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          4月        -0.1%       +0.3%
                        (较上年同期)                                   --        +0.9%
    1100  英国央行量化宽松规模(亿英镑)                    6月          --        3,750
                  利率决定                                           0.50%       0.50%
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)            5月          --       4.0298
    1145  欧洲央行利率决定指标再融资利率                  6月        0.10%       0.25%
                          存款利率                                  -0.10%       0.00%
    1230  加拿大建筑许可                                  4月        +4.0%       -3.0%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)            5月31日当周           31          30
              四周均值(万人)                                           --        31.15
              续请失业金人数(万人)                5月24日当周        262.5       263.1
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                   5月          --         51.1
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                        56.0        54.1
    2350 日本外汇储备(亿美元)                             5月          --       12,828
    
    6月5-6日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                                6月          --           46

    
       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段       现值     预估值

    6月3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                                   6月         49.9        --

    6月4日(三)
    0130  澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                     第一季      +1.1%      +1.0%        
                              (较上年同期)                              +3.5%      +3.3%        
             最终消费支出                                               +0.5%        --         
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                        5月         51.6       51.5        
 
    0750  法国Markit服务业PMI                                5月         49.1       49.2        
 
                    综合PMI                                              49.3        --         
 
    0755  德国Markit服务业PMI                                5月         56.0       56.4        
 
                    综合PMI                                              55.6        --         
 
    0800  欧元区Markit服务业PMI                              5月         53.2       53.5        
 
                      综合PMI                                            53.5       53.9        
 
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                           5月         58.6       58.2        
 
    0900  欧元区GDP(较前季)                            第一季修正值     +0.2%      +0.2%        
                   (较上年同期)                                         +0.9%      +0.9%        
    0900  欧元区PPI(较前月)                                  4月        -0.1%      -0.1%        
                   (较上年同期)                                         -1.2%      -1.2%        
    1100  美国抵押贷款市场指数                        5月30日当周       -3.1%         --        
              再融资指数                                                -2.9%         --      
    1215  美国ADP就业报告(万人)                              5月     增加17.9      增加21      
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                           4月    逆差472.4     逆差408     
    1230  美国非农生产率环比年率                      第一季修正值      -3.2%       -2.7%      
              单位劳动成本                                              +5.7%       +5.0%       
    1230  加拿大国际贸易收支(亿加元)                         4月     逆差6.38       顺差2     
    1300  加拿大央行利率决定                                  --        1.00%        1.00%      
 
    1345  美国Markit服务业PMI                            5月终值        58.1          --        
 
              Markit综合PMI                                             58.4          --        
 
    1400  美国ISM非制造业指数                                5月        56.3         55.5       
 
              ISM非制造业企业活动指数                                   62.1         60.0       
 
              ISM非制造业雇佣指数                                       52.4           --       
 
              ISM非制造业新订单指数                                     60.5           --       
 
              ISM非制造业价格指数                                       61.4           --       
 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                                5月      3,609.1          --     
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季修正值       +0.9%           --       
                          (较上年同期)                                 +3.9%           --       
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                           前周      卖超7,213        --      
         外资投资日本股票(亿日圆)                                     买超817          --     
    
    (完)
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