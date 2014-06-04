主要国家经济指标预测--6月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月5日(四)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 顺差3 顺差7.31
商品/服务进口 -- 持平
商品/服务出口 -2.0%
0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.20%
0600 德国工业订单(较前月) 4月 +1.3% -2.8%
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.3%
(较上年同期) -- +0.9%
1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 -- 3,750
利率决定 0.50% 0.50%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 4.0298
1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 6月 0.10% 0.25%
存款利率 -0.10% 0.00%
1230 加拿大建筑许可 4月 +4.0% -3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月31日当周 31 30
四周均值(万人) -- 31.15
续请失业金人数(万人) 5月24日当周 262.5 263.1
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数 56.0 54.1
2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,828
6月5-6日
2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 46
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
6月3日
2330 澳洲AIG服务业指数 6月 49.9 --
6月4日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.1% +1.0%
(较上年同期) +3.5% +3.3%
最终消费支出 +0.5% --
0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 5月 51.6 51.5
0750 法国Markit服务业PMI 5月 49.1 49.2
综合PMI 49.3 --
0755 德国Markit服务业PMI 5月 56.0 56.4
综合PMI 55.6 --
0800 欧元区Markit服务业PMI 5月 53.2 53.5
综合PMI 53.5 53.9
0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 58.6 58.2
0900 欧元区GDP(较前季) 第一季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% +0.9%
0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) -1.2% -1.2%
1100 美国抵押贷款市场指数 5月30日当周 -3.1% --
再融资指数 -2.9% --
1215 美国ADP就业报告(万人) 5月 增加17.9 增加21
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差472.4 逆差408
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -3.2% -2.7%
单位劳动成本 +5.7% +5.0%
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 4月 逆差6.38 顺差2
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1345 美国Markit服务业PMI 5月终值 58.1 --
Markit综合PMI 58.4 --
1400 美国ISM非制造业指数 5月 56.3 55.5
ISM非制造业企业活动指数 62.1 60.0
ISM非制造业雇佣指数 52.4 --
ISM非制造业新订单指数 60.5 --
ISM非制造业价格指数 61.4 --
2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 3,609.1 --
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.9% --
(较上年同期) +3.9% --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超7,213 --
外资投资日本股票(亿日圆) 买超817 --
(完)