港报社评：不争朝夕论春秋，保育古蹟志可酬--信报6月4日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
沙中线地盘发现了地底的千年古蹟；只是在如何保留古蹟，以及怎样平衡保育与铁路建成时间的问题上，社会上又掀起一番争议，需要当局作出明智的抉择。
港铁昨天安排14名立法会议员到发现宋元古蹟的沙中线土瓜湾站地盘视察，引来两批诉求迥异的市民到场请愿，一边厢是环保团体要求港铁立即停工，并将地盘列为暂定古蹟，以免遗蹟受损，并容许沙中线的沙田至红磡段延迟2年通车；另一边厢是九龙城的居民组织，促请平衡保育与发展，支持沙中线继续动工，以早日纾缓当区的交通挤塞，惠及九龙城40多万居民的福祉。
政府已表明会原址保留出土的宋代古井，但对圣山古蹟的大体保育方案，仍未见端倪，当局有必要尽早制订新的工程与保育古蹟计划，在尽量妥为保留古蹟的大前提下，设法调整沙中线的工程，减少其延误程度，也是当务之急。例如仿效港岛西线备选的「飞站通车」之法，把土瓜湾站暂时「封存」作考古保育，其他车站先行开放通车，是否可行呢？
至于哪些遗蹟必须原址保留，哪些适宜异地保育，这需要根据古蹟历史价值、保育成本效益、监赏研究方便，以及对港铁工程影响大小等等一并考虑，当局宜列出不同选项，公开相关数据，让公众和专业团体提出意见，以得出慎重而适切权衡的最佳方案。
希腊雅典兴建地铁保留古蹟的经验，是把文物、遗蹟保育在大型车站，使车站变身博物馆，成为景点之一，这实在值得香港借镜，倘他日沙中线土瓜湾站别有一番古意盎然的风景，不亦「悦」乎。
不争朝夕，只论春秋。在这个议题上，理应如此。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6