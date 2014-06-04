港报社评：不争朝夕论春秋，保育古蹟志可酬--信报6月4日

沙中线地盘发现了地底的千年古蹟；只是在如何保留古蹟，以及怎样平衡保育与铁路建成时间的问题上，社会上又掀起一番争议，需要当局作出明智的抉择。

港铁昨天安排14名立法会议员到发现宋元古蹟的沙中线土瓜湾站地盘视察，引来两批诉求迥异的市民到场请愿，一边厢是环保团体要求港铁立即停工，并将地盘列为暂定古蹟，以免遗蹟受损，并容许沙中线的沙田至红磡段延迟2年通车；另一边厢是九龙城的居民组织，促请平衡保育与发展，支持沙中线继续动工，以早日纾缓当区的交通挤塞，惠及九龙城40多万居民的福祉。

政府已表明会原址保留出土的宋代古井，但对圣山古蹟的大体保育方案，仍未见端倪，当局有必要尽早制订新的工程与保育古蹟计划，在尽量妥为保留古蹟的大前提下，设法调整沙中线的工程，减少其延误程度，也是当务之急。例如仿效港岛西线备选的「飞站通车」之法，把土瓜湾站暂时「封存」作考古保育，其他车站先行开放通车，是否可行呢？

至于哪些遗蹟必须原址保留，哪些适宜异地保育，这需要根据古蹟历史价值、保育成本效益、监赏研究方便，以及对港铁工程影响大小等等一并考虑，当局宜列出不同选项，公开相关数据，让公众和专业团体提出意见，以得出慎重而适切权衡的最佳方案。

希腊雅典兴建地铁保留古蹟的经验，是把文物、遗蹟保育在大型车站，使车站变身博物馆，成为景点之一，这实在值得香港借镜，倘他日沙中线土瓜湾站别有一番古意盎然的风景，不亦「悦」乎。

不争朝夕，只论春秋。在这个议题上，理应如此。(A02)