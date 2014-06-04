港报社评：零售数据急跌敲响警钟--文汇报6月4日

港4月份零售业销货值按年急跌近10%，是自2009年2月以来最大跌幅，零售业界形容数字令人震惊。香港零售销货值急跌，为香港旅游和零售业敲响警钟。香港必须提高危机意识，特别是对于旅游业更要大力呵护，不可轻言收紧个人游改革。

4月零售业销售显着下跌，主要由于珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售量急跌所致，当中与内地旅客减少来港消费有直接关系。个人游政策实施超过10年，内地旅客消费令香港零售额在10年间增长逾倍，同时给香港的餐饮、运输、零售等行业创造大量就业机会。

然而，由于内地起济增长减慢、人民币贬值，加上香港一小撮激进人士不断发起「辱客」闹剧，令内地旅客来港人数逐步减少。今年「五一」小黄金周访港内地客更出现下降，令香港零售业界营业额大跌，已经发出了警号。而旅客消费由以往的高级商品转为日常用品，消费模式转变，更令香港消费市道雪上加霜。

应该看到，个人游影响的不单是旅游业，零售业以至其他消费行业都会受到牵连。随着近期内地经济增长放缓，加上内地旅客的消费模式转变，将对香港的消费市场造成街击，不但加重劳工市场的就业压力，更令香港经济下行风险加大。

对于有人提出制品与内地个人游旅客数目，在目前的经济环境下，会进一步打击零售及相关行业，是「非常危险的决定?。个人游为香港经济注入活水，促进香港社会的繁荣，社会各界应齐心维护和珍惜个人游政策为香港带来的商机，当局对于调整个人游改革须慎之又慎，避免出现大幅度摇摆。(A02)