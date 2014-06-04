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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 09:29 BJT

****敬告客户：韩国金融市场周三休市，周四恢复交易****

亲爱的客户，您好：

韩国金融市场6月4日(周三)因全国举行地方性选举而休市，周四恢复交易。

如欲参考韩国股市中英文报导,请点选 ；汇市中英文报导，请点选 。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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