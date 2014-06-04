美国新股：Markit预计IPO价格为23-25美元，市值最高达44.7亿美元

路透6月3日 - 金融信息服务提供商Markit 表示，预期该公司首次公开发行(IPO)价格区间为每股23-25美元，公司市值最多将为44.7亿美元。

该公司表示，包括特定员工和管理层成员的股东供股4,570万普通股。该公司是彭博和汤森路透 的竞争对手。