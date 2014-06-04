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市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 09:43 BJT

美国新股：Markit预计IPO价格为23-25美元，市值最高达44.7亿美元

路透6月3日 - 金融信息服务提供商Markit 表示，预期该公司首次公开发行(IPO)价格区间为每股23-25美元，公司市值最多将为44.7亿美元。

该公司表示，包括特定员工和管理层成员的股东供股4,570万普通股。该公司是彭博和汤森路透 的竞争对手。

此次IPO将募资11.4亿美元。

该公司计划在Nasdaq上市，股票代码为“MRKT”。

美银美林、巴克莱、花旗集团和瑞士信贷将担任主承销商。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
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