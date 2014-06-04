澳新汇市：澳元兑美元跳涨，受澳洲强劲GDP数据提振

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透悉尼6月4日 - 澳元兑美元 周三跳升0.0025美元，此前数据显示澳洲经济第一季增速超出预估，强化了利率将保持稳定的观点。
澳元自0.9260美元最高涨至0.9299，数据显示澳洲第一季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.1%，好于预估的成长1.0% 。
澳元/美元最新报0.9285，日内上扬0.2%。(完)
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(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6
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