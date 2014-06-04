版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 09:51 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跳涨，受澳洲强劲GDP数据提振

路透悉尼6月4日 - 澳元兑美元 周三跳升0.0025美元，此前数据显示澳洲经济第一季增速超出预估，强化了利率将保持稳定的观点。

澳元自0.9260美元最高涨至0.9299，数据显示澳洲第一季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.1%，好于预估的成长1.0% 。

澳元/美元最新报0.9285，日内上扬0.2%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐