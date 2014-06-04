澳新汇市：澳元兑美元跳涨，受澳洲强劲GDP数据提振

路透悉尼6月4日 - 澳元兑美元 周三跳升0.0025美元，此前数据显示澳洲经济第一季增速超出预估，强化了利率将保持稳定的观点。

澳元自0.9260美元最高涨至0.9299，数据显示澳洲第一季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.1%，好于预估的成长1.0% 。