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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 16:57 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)   
=======================================================================================
*中国铝业公司  450       30     9    6/5簿记建档   建设银行     AAA       6/6     6/9
                                                   北京银行
=======================================================================================
*中国电建      200       24     9    6/5簿记建档   农业银行     AAA       6/9     6/10
 
=======================================================================================
*东风汽车       90       40     9    6/5簿记建档   交通银行     AAA       6/6     6/9
                                          中信银行
=======================================================================================
*华电集团      300       50     9    6/5簿记建档   国开行       AAA       6/6     6/9
                                                   北京银行
=======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
=======================================================================================
*第一创业证券  14        7       3   6/9招标  一创摩根大通证券  AA      6/10    6/11
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*长城证券      24        6       3     6/9招标     中信银行     AA      6/10    6/11
=======================================================================================
*山东魏桥铝电  20       10      12   6/9簿记建档   招商银行     AA      6/11    6/12
=======================================================================================
*华侨城集团   100       10      12   6/11簿记建档  建设银行     AAA     6/12    6/13
                                                   农业银行
=======================================================================================
*大唐新能源    20       20      12   6/11簿记建档  国开行       AAA     6/12    6/13
                                          南京银行
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*昆山经济技术  23       12      12   6/11簿记建档  建设银行     AA      6/12    6/13
开发区资产经营
=======================================================================================
广发证券      130       30       3   6/5招标       建设银行     AAA     6/6     6/9   
 （核定最高发行余额）                   农业银行等                       
=======================================================================================        
中银国际证券   30       10       3   6/5招标       中国银行     AAA     6/6     6/9   
            （核定最高发行余额）                   浦发银行等  
=======================================================================================        
华融证券       20        5       3   6/5招标       邮政储蓄银行 AA+     6/6     6/9   
            （核定最高发行余额）                   招商银行等  
=======================================================================================        
华泰证券      121       30       3   6/5招标       中国银行     AA      6/6     6/9   
 （核定最高发行余额）                   农业银行等 
=======================================================================================        
广田股份       10        5      12   6/5簿记建档   兴业银行     AA      6/6     6/9   
                                     
=======================================================================================
鲁西化工       20       10      12   6/6簿记建档   北京银行     AA      6/9     6/10
                                        招商银行      
=======================================================================================    
安徽高速公路   20       10      12   6/6簿记建档   浦发银行     AAA     6/10    6/11
控股集团                                           兴业银行          
=======================================================================================    
广东粤海       30       20      12   6/6簿记建档   浦发银行     AAA     6/9     6/10
控股公司                                           招商银行                 
=======================================================================================    
深圳茂业        4        4      12   6/6簿记建档   中国银行     AA      6/10    6/11
商厦公司                                           建设银行
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安信证券       41       12       3   6/6招标       浦发银行     AAA     6/9     6/10
               (最高发行余额)                      中信银行
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广州建筑集团    8        2      12   6/9簿记建档   国开行       AA      6/10    6/11   
                                                   建设银行 
=======================================================================================
山西煤炭进     20       20      12   6/9簿记建档   中国银行     AA+     6/11    6/12   
出口集团                      
=======================================================================================
正泰集团       20        5      12   6/10簿记建档  农业银行     AA      6/12    6/13
=======================================================================================
中澳控股集团    4        2      12   6/10簿记建档  中国银行     AA-     6/12    6/13
=======================================================================================
北京海吉星      5        2      12     推迟发行    广发银行     A+       --       --
医疗科技公司                                       国泰君安证券
=======================================================================================
通裕重工        9        4.5    12     推迟发行    兴业银行     AA-      --       --
 
=======================================================================================
        
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):    

发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*中升大连集团  12       6      2     6/11簿记建档   中国银行     AA      6/13    6/16
=======================================================================================
北京丰台国资   10      10      5     6/4-6/5簿记    北京银行     AA+     6/6     6/9
经营管理中心    
=======================================================================================
怀化水业       12       3      3     6/6簿记建档    招商证券     AA-　   6/9     6/10
投资总公司                                          广发银行
=======================================================================================
昆山经济技术   20      20      5     6/5-6/6簿记     国开行      AA 　   6/9     6/10
开发区资产经营公司 (中债信用增进投资股份有限公司担保)中国银行
=======================================================================================
广东粤海       50      10      5     6/6簿记建档    广发银行     AAA　   6/9    6/10
控股公司                                            交通银行
=======================================================================================
苏州工业园区   30      10      5     6/6簿记建档    中信银行     AAA　   6/10    6/11
国资控股发展公司                                          
=======================================================================================
东方明珠       10       10     3     6/6簿记建档    招商银行     AA+     6/6     6/9 
                                         浦发银行
=======================================================================================
浙江台州高速    4       4      3     6/9簿记建档    中信建投证券 AA-　   6/11    6/12
公路集团股份公司                                    中信银行
=======================================================================================
国家电网      100     100      3     6/10簿记建档   建设银行     AAA     6/11    6/12
                                                    中信银行    
=======================================================================================
中国商飞       50      20      3     6/10簿记建档   交通银行     AAA     6/11    6/12 
                                                    中信银行
=======================================================================================
江西建工集团    3       3      3     6/10簿记建档   浦发银行     AA-     6/12    6/13
=======================================================================================
中国建筑第     12       6      5      推迟发行      建设银行     AA+      --       --
五工程局                                            中信建投证券
=======================================================================================
浙江海天建设    4.5     4      3      推迟发行      工商银行     AA-      --       --
=======================================================================================
伟星集团        6       6      3      推迟发行      招商银行     AA       --       --
                                                    工商银行
=======================================================================================   
        
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 李宏薇；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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