《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国铝业公司 450 30 9 6/5簿记建档 建设银行 AAA 6/6 6/9 北京银行 ======================================================================================= *中国电建 200 24 9 6/5簿记建档 农业银行 AAA 6/9 6/10 ======================================================================================= *东风汽车 90 40 9 6/5簿记建档 交通银行 AAA 6/6 6/9 中信银行 ======================================================================================= *华电集团 300 50 9 6/5簿记建档 国开行 AAA 6/6 6/9 北京银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *第一创业证券 14 7 3 6/9招标 一创摩根大通证券 AA 6/10 6/11 ======================================================================================= *长城证券 24 6 3 6/9招标 中信银行 AA 6/10 6/11 ======================================================================================= *山东魏桥铝电 20 10 12 6/9簿记建档 招商银行 AA 6/11 6/12 ======================================================================================= *华侨城集团 100 10 12 6/11簿记建档 建设银行 AAA 6/12 6/13 农业银行 ======================================================================================= *大唐新能源 20 20 12 6/11簿记建档 国开行 AAA 6/12 6/13 南京银行 ======================================================================================= *昆山经济技术 23 12 12 6/11簿记建档 建设银行 AA 6/12 6/13 开发区资产经营 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 6/5招标 建设银行 AAA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 农业银行等 ======================================================================================= 中银国际证券 30 10 3 6/5招标 中国银行 AAA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 浦发银行等 ======================================================================================= 华融证券 20 5 3 6/5招标 邮政储蓄银行 AA+ 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 招商银行等 ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 6/5招标 中国银行 AA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 农业银行等 ======================================================================================= 广田股份 10 5 12 6/5簿记建档 兴业银行 AA 6/6 6/9 ======================================================================================= 鲁西化工 20 10 12 6/6簿记建档 北京银行 AA 6/9 6/10 招商银行 ======================================================================================= 安徽高速公路 20 10 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/10 6/11 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 广东粤海 30 20 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 招商银行 ======================================================================================= 深圳茂业 4 4 12 6/6簿记建档 中国银行 AA 6/10 6/11 商厦公司 建设银行 ======================================================================================= 安信证券 41 12 3 6/6招标 浦发银行 AAA 6/9 6/10 (最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 广州建筑集团 8 2 12 6/9簿记建档 国开行 AA 6/10 6/11 建设银行 ======================================================================================= 山西煤炭进 20 20 12 6/9簿记建档 中国银行 AA+ 6/11 6/12 出口集团 ======================================================================================= 正泰集团 20 5 12 6/10簿记建档 农业银行 AA 6/12 6/13 ======================================================================================= 中澳控股集团 4 2 12 6/10簿记建档 中国银行 AA- 6/12 6/13 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中升大连集团 12 6 2 6/11簿记建档 中国银行 AA 6/13 6/16 ======================================================================================= 北京丰台国资 10 10 5 6/4-6/5簿记 北京银行 AA+ 6/6 6/9 经营管理中心 ======================================================================================= 怀化水业 12 3 3 6/6簿记建档 招商证券 AA- 6/9 6/10 投资总公司 广发银行 ======================================================================================= 昆山经济技术 20 20 5 6/5-6/6簿记 国开行 AA 6/9 6/10 开发区资产经营公司 (中债信用增进投资股份有限公司担保)中国银行 ======================================================================================= 广东粤海 50 10 5 6/6簿记建档 广发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 交通银行 ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 6/6簿记建档 中信银行 AAA 6/10 6/11 国资控股发展公司 ======================================================================================= 东方明珠 10 10 3 6/6簿记建档 招商银行 AA+ 6/6 6/9 浦发银行 ======================================================================================= 浙江台州高速 4 4 3 6/9簿记建档 中信建投证券 AA- 6/11 6/12 公路集团股份公司 中信银行 ======================================================================================= 国家电网 100 100 3 6/10簿记建档 建设银行 AAA 6/11 6/12 中信银行 ======================================================================================= 中国商飞 50 20 3 6/10簿记建档 交通银行 AAA 6/11 6/12 中信银行 ======================================================================================= 江西建工集团 3 3 3 6/10簿记建档 浦发银行 AA- 6/12 6/13 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 工商银行 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)