《MAGUIRE专栏》美国大豆出口持续攀升而国内供应紧张，压榨商很受伤

此外，出口占整体收成的48.5%，占比为史上最大，比起前一年的份额整整高出五个百分点。

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这实际上代表出口商承诺过多销售合约，使得国内用户自用的份额，在整体收成的占比是前所未有的小。

结果就是美国大豆价格强力攀升，压榨商不但利润遭到侵蚀，而且还得去竞购未售出的剩下供应。高价的美国大豆甚至在最近几周引发一波空前的巴西大豆进口热潮，因为能够以美国大豆的大幅折价取得巴西新作大豆。

预计未来数周将有新增进口大豆进入美国，压榨商及其他终端用户寄望这些进口能帮助他们撑到秋季2014年收成的到来。

但即使当今年新作收成的时候，美国加工业者可能还是得激烈竞逐这些供应，因出口商料会再度抢先一步，试图为2014/15年度先锁定大额交易。

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