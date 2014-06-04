《MAGUIRE专栏》美国大豆出口持续攀升而国内供应紧张，压榨商很受伤

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
此外，出口占整体收成的48.5%，占比为史上最大，比起前一年的份额整整高出五个百分点。
浏览美国大豆产量及其用途占比图表，请点选link.reuters.com/per79v
这实际上代表出口商承诺过多销售合约，使得国内用户自用的份额，在整体收成的占比是前所未有的小。
结果就是美国大豆价格强力攀升，压榨商不但利润遭到侵蚀，而且还得去竞购未售出的剩下供应。高价的美国大豆甚至在最近几周引发一波空前的巴西大豆进口热潮，因为能够以美国大豆的大幅折价取得巴西新作大豆。
预计未来数周将有新增进口大豆进入美国，压榨商及其他终端用户寄望这些进口能帮助他们撑到秋季2014年收成的到来。
但即使当今年新作收成的时候，美国加工业者可能还是得激烈竞逐这些供应，因出口商料会再度抢先一步，试图为2014/15年度先锁定大额交易。
浏览美国大豆产量及出口的同比百分比变化图表，请点选link.reuters.com/qer79v
作物丰产时出口通常会增加，所以2014年收成越多，出口商在出口数量方面可能会越积极。这意味着不论新作收成有多大，国内用户可能都将再次面临供应吃紧的大环境。(完) (编译 郑茵/杜明霞/李婷仪 审校 李爽/蔡美珍)
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6
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