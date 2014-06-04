路透调查：美国5月非农就业岗位增长料放缓，失业率或微升

* 5月非农就业岗位料增加21.8万个

* 失业率料升至6.4%

* 平均时薪料增加0.2%，工时或持稳

路透华盛顿6月3日 - 美国5月就业增长或有放缓，失业率很可能上升，但并不足以颠覆有关美国经济在严冬下滑后强劲反弹的观点。

路透调查显示，上月非农就业岗位或增加21.8万个。虽然这低于4月28.8万个的强劲增幅，但仍超过之前六个月的平均水准。

“就业增长将显示明显加速，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。

美国经济第一季萎缩，因受冬季极寒天气影响，且企业增加库存速度放缓。但从制造业到汽车销售等方面的数据表明，经济成长在反弹，分析师预期本季的增长环比年率将超过3%。

虽然失业率料从4月所及五年半低位上升0.1个百分点至6.4%，但可能是受求职者增加推动。劳动力人口增加表明其对就业市场抱有信心。

劳动参与率大幅下降是4月失业率意外大幅下滑的诱因。

劳工部将于周五1230GMT公布非农就业报告，全球金融市场对此密切关注。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)或许通过该报告来确认就业市场稳步复苏。美联储正在缩减月度购债规模，但在2015年下半年之前料不会加息。

“美联储缩减购债在稳步推进。经济好转带动就业增加，可能让其感到宽慰，虽然增幅有一些波动，”渣打银行分析师Thomas Costerg表示。

由于美国长期失业人口和由于无法找到全职而只能兼职的人口多到不同寻常的程度，美联储主席叶伦认定有必要维持超宽松货币政策。

5月就业增长料范围广泛，因政府连续第四个月增聘人手，且建筑业就业岗位连续第五个月上升。制造业就业可能也连续第10个月增长。

路透调查显示，每周工时或许持稳在34.5小时，平均时薪可能增加0.2%，4月为持平。复苏时期薪资增幅一直不大。

“我们需要薪资强劲增长来真正地推动经济加速。薪资对于今年下半年的经济成长非常重要，”Sweet表示。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)