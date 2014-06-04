澳门经济：投资者减少对澳门的押注，因资金限制新规打压成长前景

路透香港6月4日 - 全球投资者目前正减少押注与澳门相关的股票，因为监管当局此前出台的多项限制规定令人担心，澳门未来数月的营收增长可能放慢。

澳门是中国公民在国内唯一可以合法进入赌场赌博的地方，分析师称由于澳门靠近大陆，这里的长期成长前景依然强健。在未来三年内，这里还将有八家新赌场开业。

可尽管2013年营业额达到创纪录的450亿美元，让澳门这个弹丸之地傲视其他博彩业重镇，但在澳门当局表示，下个月将限制使用中国银联卡以打击洗钱活动后，投资者对澳门的乐观情绪有所低落。

分析师称，将在10月开始实施的赌场禁烟令，以及限制使用过境签证，可能也会减少澳门的访客数量。

“对洗钱活动的打击已经对人们前往澳门带来影响，可能成为博彩业的转折点，”对冲基金公司LBN Advisors执行长Benjamin Chang表示。该公司在中国投资了8亿美元。

“从成长和估值角度来说，他们(澳门)很可能已经过了高增长阶段。澳门现在似乎没那么有吸引力了，”Chang说。他所在的公司已经撤出了在澳门博彩业的大部分投资。

路透接触的几家基金公司和其他机构投资者并未披露各自在澳门的投资情况；但根据汤森路透的数据，Vontobel资产管理公司和Capital Research Global等基金公司在今年第一季降低了对金沙中国的曝险。

美国基金公司Waddell & Reed Financial 上周也将手中剩余的金沙中国 股权转移给后者母公司Las Vegas Sands 。(完)