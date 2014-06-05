《分析师观点》台湾5月CPI略低于预期，料央行6月会议没有升息可能

路透台北6月5日 - 台湾主计总处周四公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.61%，略低于路透调查的升1.63%。分析师预计，央行6月底召开的第二季理监事会议上将会维持利率稳定，没有升息可能。
主计总处称，主因肉类、水果、水产品、蛋类、油料费、谷类及其制品等价格相对上年为高，以及调理食品及外食费等价格调涨；惟通讯费陆续调降及消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。
5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升1.17%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
5月 4月
CPI（较上年同期） +1.61 +1.66r
路透调查（较上年同期） +1.63 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.04 +0.16
核心CPI（较上年同期） +1.46 +1.24
WPI（较上年同期） +1.17 +0.11r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
这个月的CPI大致符合市场预期，主要是外食、水果、电价等带动核心物价上涨，涨了以后就不容易回去。不过就全年的累计CPI年增率来看，还在1.14%左右，并不是非常高，目前实质利率仍为正，这让央行在6月的央行理监事会中不至于采取行动。
不过接下来的几个月，因去年基期相对较低，预估CPI大致会在1.5-2.0%之间，这会让累计年增率走高，并可能出现负利率的状况，将让央行产生较大压力。加上下半年台湾的景气可望持续加温，甚至出现微幅过热的现象，我们认为央行若要升息，最快的时点将落在第三季。
--元大投顾分析师 王诚宏:
基本符合预期，与过往第二季状态差不多。这是蛮安全的物价，预料今年物价均属温和上扬的趋势。目前景气灯号稳稳维持在绿灯区，通膨与通缩的风险是平衡的，因此央行没有调整利率的理由。我们预估，央行要到明年第三季才会与美联储同步调高利率，最快也要年底的理监事会议才有调整机会。
**市场反应**
--台币兑美元 周三收盘贬值3.8分至30.102。
--台股加权股价指数 周三微收跌0.04%，报9,119.96点。
--指标10年期公债103/6R 殖利率收盘弹1.8基点报1.5330%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行今年3月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续11次维持利率不变。
--主计总处5月底对2014年全年经济成长率的预估为2.98%，CPI年成长率为1.53%。(完)
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(集体采写 台北记者组；; 审校 张喜良)