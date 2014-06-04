台湾债市：10年公债R券殖利率上扬，跟进美债趋弱走势

路透台北6月4日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周三早盘持续扬升，但上档买盘进场限制殖利率弹幅。隔夜美债殖利率上行迅速，台债一早跟进，但交易员认为这波偏空走势已暂时回到技术线型的月线和季线中位，后市或略事休息进入整理。

交易员指出，这波美债殖利率的反弹，市场视为此前一波多头走势的修正，10年期美债在数个交易日修正至近2.6%附近后，或已达短线满足点，除非美国经济数据出乎意料乐观，否则殖利率再度上行将有风险。

而近来与美债亦步亦趋的台债，走势预料也将雷同，在周五美国非农数据出炉前，料在月线/季线的1.50-1.55%间来回。

〞今天行库是有在买，但也不会追价...盘势看来是小碎步的整理。〞一位本地银行交易员说。

另一证券商交易员则认为，明日欧洲央行可能祭出宽松举措，市场已经提前反应，预料届时反应不会太大，美国非农数的结果则需待下周台湾市场才有机会跟进国际走势。在此之前，市场仍在拿捏合理的殖利率水位，暂时没有共识。

美国5月非农就业报告将在周五公布，路透对105名分析师的调查得出的预估中值，就业岗位将增加21.8万个。

美国公债收益率周二上升至三周高位，因投资者重新押注，他们预计公债收益率在上周降至11个月低位后，很可能将会攀升。指标10年期公债 价格下跌18/32，收益率报2.59%，为5月14日来最高。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券103/6R殖利率高位触及1.53%，上方行库买盘挂单不少

* 盘势仍略显中性偏空，但交易商偏空追价的意愿亦不强

* 市场等待终端买盘表态，特别是长线买盘

* 美债殖利率预料短线在2.6%附近横向整理

预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.52-1.54%

本地时间10:14时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率弹1.15基点报1.5265%。

以下为最新相关报导链接：

--《美债周三展望》公债收益率攀升，因投资者再次押注公债将下跌

--《综述》美国工厂订单和汽车销售数据提振经济成长前景

--路透专访：达拉斯联储总裁费希尔希望10月结束QE3，但预计明年才升息