台湾货币市场：提存期首日银行倾向负数操作，调度弹性大增

* 提存期初始市场调度余裕大增，银行倾向负数操作

* 一至二周拆款利率区间高位滑落

* 短票利率略微走软

记者 高洁如

路透台北6月4日 - 进入6月提存期首日，台湾银行间短率区间高位周三下滑。由于期初银行仍偏好从负数操作开始，因此调度余裕大增，且倾向先将资金配置出去，拆款区间高位连二日走滑。

银行资金调度人士表示，虽然6月提存期底有季底的紧缩因素，但提存期初始银行仍倾向以负数操作来因应届时将因季底不能拆出跨月资金的限制，而所产生的较大准备数字。但也有银行表示，今日仍有大户缴交营利事业综合所得税，因此仍有资金汇出予台银，银行的游资并不算多。

“整个市场资金还好，旬初大家想要做一些负数，”一位公营银行资金调度人士表示。

6月3日是个人综合所得税/企业营利事业所得税缴交的最后一日，今年仍有不少大户趁着缴交期限的最后一日才缴税，因此今日仍有不少银行应上缴营所税。大型银行则表示，今年的营所税缴交总额较去年稍多。去年营所税估计总额在1,500-1,800亿台币左右。

整体而言，隔夜拆款利率区间高位大致同于上日，但一至二周的拆款高位持续滑落2基点左右，因供给增多。

本地时间12:25时：

--台币兑美元 早盘暂收升3分报30.034。

--台湾加权股价指数 升0.1%，报9,132.35点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.395%，上日在0.295-0.398%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日在0.380-0.460%；两周期拆款利率高位暂在0.44%，上日在0.460%。

**短票利率续微跌**

短票市场方面， 票券商则表示，旬初市场资金供给活络，不论买票或拆款，银行的意愿都颇为强烈。

但也有大型银行指出，由于季底资本计提因素，因此不能跨月承做，目前也只能买月内落点的短票。

另一家大型银行则表示，按往例将会在6月中旬以后视市场需求拆出二周左右的拆款，供给市场跨月资金。

今日银行端30天期自保短票利率再较上日稍走弱，成交在0.58-0.59%，上日在0.58-0.60%；投信和寿险一个月短票利率交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

台湾央行今日存单到期金额2,764亿相较，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额共为1兆(万亿)6,913.2亿台币；本周余日的存单到期情况为周四3,973亿台币，周五1,119亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,416亿台币，累计超额准备为4,032亿台币、加计前期1%的超额准备为4,699亿台币。

**RP利率回落至正常区间**

债券市场附买回(RP)利率回到正常区间，此前因月底及缴税因素而出现的高位利率，已只有极少数成交。市场资金情势平稳，不过还不到完全宽松的态势，投信仍有少量赎回。

市场人士指出，多数金融机构今日以到期续作为主，少量因应缴税的资金流动仍在，但数额已不大，对市场的影响有限。证券商及票券商乐见利率高位回跌约1基点，市况重回稳定。

〞接下来资金回流会愈来愈明显，利率也不会变到哪里去。〞一证券商交易员说。

交易员指出，投信本周资金水位预料不会太快回升，但因寿险及银行的资金供应依然充足，月中的个人综合所得税扣款一般而言影响将小于企业营所税的缴交，交易商将慢慢把重心转往月底半年报的可能影响，一个月期的公司债调度将较为谨慎。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，上日高位在0.65%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，同上日；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，上日高位在0.56%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，与上日相同。