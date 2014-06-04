更正-《HOME专栏》伦敦期锡市场过于安静，难道是暴风前的宁静?

(更正：因译文有误，倒数第三段改为“这可能会让多头仔细思量”，非“这可能会让多头重新考虑他们之前的观点：”)

撰稿 Andy Home 编译 戴素萍/石冠兰/洪曦

路透伦敦6月3日 - 伦敦期锡市场很安静。太安静了。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 自5月开始以来，便在每吨23,000-23,500区间打转。

近月价差在4月和5月初走阔后，就风平浪静，截至周一，指标现货锡-三个月期锡价差CMSN0-3为相对温和的每吨逆价差13美元。

市场未平仓合约MSN-MOI-TOT则稳步减少，上周触及2012年以来未见的水平。

援引Standard Bank London分析师Leon Westgate的话，这个市场似乎在梦游般。

然市场仍然呈现结构性供应短缺的情况，因全球最大的锡出口国--印尼，仍在牢牢地控制海外出口。

这让人不得不问上一句；锡市场会从梦游变成潜在风暴吗？

**西部战线一片安静**

表面上来看，LME市场的表现就像教科书上所说的。

几周前，当现货-三个月期价差扩大至逆价差150美元，远期曲线突然收紧，将实货流动性带回伦敦市场。

LME库存在过去两周增加了1,190吨，如今增幅和年初相当。

注销仓单比率从4月底的逾55%降至33.5%。

近月合约也相应淡静。

那么这些金属到底由何处来呢？毕竟，就像所有分析师所认为的，至少有几年的时间，这会是一个供不应求的市场，而且这样的短缺情况今年将只会扩大。

**东部战线没有变化？**

这肯定不是来自印尼，去年该国颁布了出口禁令，推行锡出口最低纯度标准并要求所有出口商品都必须首先在本国的印尼商品与衍生品交易所(ICDX)交易。

随后ICDX成交量成为出口状况的极好体现，尽管有些时间变量。5月交易量再度降至5,000吨左右，而4月超过了6,000吨。

而且，印尼当局似乎成功阻止了此前的锡焊料流出国内的势头。

由此就可得出结论，最近进入LME仓储系统的锡一定来自未报告的库存。

这样焦点就转向了中国，世界最大的锡生产国和消费国。

中国历史上一直是锡的净进口国，但自去年中以来锡进口急剧降低，意味着消费者在使用国内库存。

在总体水平上，似乎也没有什么出口迹象。官方出口数据显示，今年前四个月只有300吨出口货运量。

但这样的怀疑总挥之不去：锡可能是以逃过官方海关雷达的形式出境的。并非首次发生这种情况。2011年上半年，类似的隐形锡流动曾终止了一波达到逾每吨32,000美元的涨势。

法国巴黎银行分析师Steven Briggs预计，截至2013年末，中国过剩库存有20,000吨，并警告称，由于套利再度利于出口，“尽管中国官方数据没有体现，但我们怀疑今年出口已经增加。”

**时间问题**

Briggs并不是唯一预计市场将再度迎来一年供给短缺的人士。现有锡生产面临的限制众所周知，这是短期内缺少新采矿项目所导致的。

有关市场供需平衡的计算引人注意，特别是考虑到有迹象显示锡需求眼下正在复苏。在2007-2012年期间，锡的需求曾遭受较大冲击。

法国巴黎银行预计今年和明年的锡需求料均将成长3%。

这个数字并不高，但是由于今年供给几乎没有成长，锡市场的基本面压力显得越来越大。

吸纳未报告库存缓和了基本面的紧张状况。未报告库存明显存在于中国，其他地方亦有可能。这类去库存化行为显然不会一直持续下去，暗示在某个时点，价格将会有所上涨。

法国巴黎银行坚持其25,000美元的LME期锡目标价，表示“也许最快在2014年第三季就能达到，2015年中之前将升至27,000美元。之后预计新矿项目将开始削弱市场上涨动力。”

诚然，就如同未报告库存正在其它地方被吸收那样，在印尼本国库存也有可能增加。

自从印尼去年9月出台新的贸易规定后，该国出口平均在每月5,700吨，之前20个月期间的平均水准约为每月8,300吨。

这可能会让多头仔细思量，供给数量或足以遏制类似2011年超强行情的再度降临。

不过你应该知道，这部分库存将会在印尼，一个坚信既有权利决定价格，又有权确保价格足够为当地生产商带来理想获利的国家。

这，就是印尼出口禁令的初衷。(完)