《中国企业债发行日程表》--6月4日

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 孝感城建投 16 7 5/28簿记建档 6.89% AA 5/29-6/5 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 光大证券 ========================================================================================= 江苏苏海投资 13 7 5/28簿记建档 7.28% AA 5/29-6/5 国信证券 集团有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广州地下铁 30 10 5/30簿记建档 6.05% AAA 6/3-6/5 广州证券 道总公司 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 广发证券 万联证券 ========================================================================================= 天津津南城建投 18 7 5/30簿记建档 6.50% AA 6/3-6/5 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 北京京西鑫融 10 7 5/29簿记建档 6.60% AA 5/30-6/6 国信证券 投资管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津市宁河县 15 7 5/29簿记建档 7.00% AA 5/30-6/6 渤海证券 兴宁建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 恩施城市建设 11 7 5/30簿记建档 7.50% AA 6/3-6/9 长江证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 吉安市井冈山 8 7 5/30簿记建档 *7.99% AA- 6/3-6/9 宏源证券 开发区金庐陵 经济发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/吉安市城投提供担保) ========================================================================================= 重庆园业 8 7 5/30簿记建档 上限8.90% AA- 6/3-6/9 华林证券 实业公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权进行担保) ========================================================================================= 唐山丰南 20 7 5/29簿记建档 7.23% AA 5/30-6/13 首创证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰