德国数据：5月民间部门活动连续第13个月扩张

不过这要低于4月的56.1，也低于初值。

Markit分析师Oliver Kolodseike表示，尽管调查提供了有关服务业“鼓舞人心的消息“，但制造业增速的放缓对民间部门的整体扩张速度构成了压力。

“不过，第二季迄今的平均值是2011年初以来的最强，表明基本上可以确定还会迎来一个坚挺的GDP增速，”他说。

Markit德国5月服务业采购经理人指数(PMI)终值升至56.0，稍低于初值56.4。4月终值为54.7。

服务业订单大幅上升，并影响到未完工订单。服务业企业也雇用更多的雇员，但由于投入价格增幅大于产出价格，利润率受到挤压。

5月服务业企业预期处在五个月低点，但依旧处在较高的水平。(完)