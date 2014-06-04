德国数据：5月民间部门活动连续第13个月扩张

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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不过这要低于4月的56.1，也低于初值。
Markit分析师Oliver Kolodseike表示，尽管调查提供了有关服务业“鼓舞人心的消息“，但制造业增速的放缓对民间部门的整体扩张速度构成了压力。
“不过，第二季迄今的平均值是2011年初以来的最强，表明基本上可以确定还会迎来一个坚挺的GDP增速，”他说。
Markit德国5月服务业采购经理人指数(PMI)终值升至56.0，稍低于初值56.4。4月终值为54.7。
服务业订单大幅上升，并影响到未完工订单。服务业企业也雇用更多的雇员，但由于投入价格增幅大于产出价格，利润率受到挤压。
5月服务业企业预期处在五个月低点，但依旧处在较高的水平。(完)
(编译 艾茂林/王洋; 审校 王冠中/于春红)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)