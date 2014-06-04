更新版 2-中国汇市：人民币振荡收高，美元多头见好就收市场保持谨慎

* 人民币振荡收高，净结汇和净购汇交替出现 * 市场关注6.26元一线是否出现大行结汇 * 客盘仍主导近期市况，且方向转换较快 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月4日 - 中国人民币兑美元 周三振荡收高，与中间价同向。即期 受净购汇推动行至6.26元下方时转换为净结汇。市场仍关注在该价位附近是否有大行结汇出 现，使得美元多头倾向于见好就收。 一股份行交易员称，早盘净购汇推高了美元价格，但在下午感觉市场自发转换为净结汇 ，并最终令人民币收高。目前市场方向还是由客盘主导，且方向转换很快。 而对于6.26元附近是否会存在疑似的反向干预，该交易员认为并不明显，“也许是有， 但是量也不大。” 一外资行交易员认为，早盘看到有购汇盘出现，但很难对其性质做出判断。不过他也表 示，人民币贬值后企业购汇需求确实较之以前要更强，加上套利结汇减少，都会让贬值压力 更为明显。 “有的外资银行也有hedge（对冲）头寸的需求，有些行的中国子公司可能不想做，但 国外母行要求做。”他说，毕竟人民币从6.05一直贬到6.25元，让外资行母行认为后期贬值 风险仍然存在。 全球汇市方面，欧元周三盘初守住隔夜温和升幅，在欧元区迟滞通胀数据出炉后先跌后 弹，交易商认为这是“因谣言而买进、因事实而卖出”的走势。 中国人民银行最新数据显示，4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿元人民币，环比骤 降逾五成；而同期全部金融机构新增外汇占款为1,169亿元，亦创八个月新低。显示央行和 商业银行均大幅减少购汇的行为，而同期人民币汇率仍弱势震荡。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2504 6.2541 0.06% 中间价 6.1693 6.1710 0.03% 成交额 155亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.44% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 98 6.2482 6.2580 2014年来即期升贬值幅度 -3.14% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 730 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2570/00 6.257 CNH即期 6.2550/70 6.2495 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)