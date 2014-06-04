《综述》澳洲第一季GDP增长超预期，不过消费者信心仍脆弱

而现在澳洲经济终于开始对创纪录低息有所反应。澳洲央行8月将利率降至2.5%并有意再维持一段这样的水平，从而帮助抵消澳元的升势。

澳元兑美元 周三在经济成长数据公布后上涨，高见0.9280。

澳洲统计局周三公布的数据显示，澳洲第一季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.1%，较上年同期成长3.5%。

这样的成长率位于发达国家中最强劲行列，超过了美国的2.0%，欧元区的0.9%，德国的2.5%，甚至英国的3.1%。