英国数据：5月服务业扩张速度快于预期，雇佣活动追平17年高位

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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路透调查分析师原本预期5月服务业PMI为58.2。
英国经济在第一季录得逾六年来最快年增速，今年料成长3%左右，超过其他主要工业国家。
Markit首席分析师Chris Williamson表示，英国经济第二季将再度成长0.8%，终于恢复到超过2008年金融危机前的规模。
“每个PMI数据都强劲，英国央行货币政策委员会有关是否有必要提前加息的讨论将更加激烈，”Williamson说。
有迹象显示服务业PMI中薪资增幅提高，这导致运营成本创四个月来最大增幅。但整体物价上涨压力似乎仍不大。
“英国央行有可能继续坚定地脚踩油门，扶助经济强劲增长，”Williamson说。
英国央行货币政策委员会周三和周四将召开会议，市场预期其要到2015年才会开始加息，但一些分析师认为2014年晚些时候加息的几率上升。
5月综合PMI从4月的59.4略微回落至59.1.(完) (编译 艾茂林/李爽 审校 杜明霞/张涛)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)