《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月4日

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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路透香港6月4日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:48时,1港元=0.8061人民币<HKDC NY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 万科 8.20 12.41 0.82 深物业 6.74 5.01 1.67 南玻 7.06 5.29 1.66 深康佳 3.89 2.69 1.79 ST中华 5.42 2.38 2.83 ST中冠 10.34 4.87 2.63 深深宝 6.24 6.60 1.17 深华发 7.33 3.56 2.55 深赤湾 12.61 11.30 1.38 招商地 16.86 16.69 1.25 产 特力 10.00 5.80 2.14 飞亚达 7.65 5.77 1.64 一致药 38.48 30.75 1.55 业 深深房 3.72 2.82 1.64 ST盛润 6.23 5.46 1.42 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集 6.86 3.51 2.42 团 深国商 13.96 8.36 2.07 深赛格 4.40 2.61 2.09 宝石 7.93 4.64 2.12 小天鹅 9.15 9.08 1.25 粤高速 2.94 2.42 1.51 晨鸣纸 4.23 3.76 1.40 业 ST珠江 4.41 2.68 2.04 美菱电 4.55 4.84 1.17 器 大冷股 8.88 6.25 1.76 份 粤电力 4.62 4.38 1.31 佛山照 9.23 6.05 1.89 明 江铃汽 27.50 28.60 1.19 车 沙隆达 11.26 7.57 1.85 苏常柴 7.69 4.50 2.12 威孚高 25.59 23.30 1.36 科 古井贡 17.23 14.46 1.48 酒 ST东海 5.26 4.74 1.38 长安汽 11.50 14.03 1.02 车 京东方 2.14 1.86 1.43 鲁泰 8.76 10.44 1.04 本钢板 3.42 2.32 1.83 材 张裕 24.90 16.45 1.88 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)