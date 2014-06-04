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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 16:25 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月4日

路透香港6月4日 - 
 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:48时,1港元=0.8061人民币<HKDC
 NY=R>)
                                                                             
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(港元  A/B股比价
                                                          )        
  万科                                         8.20         12.41        0.82
                                                                   
  深物业                                       6.74          5.01        1.67
                                                                   
  南玻                                         7.06          5.29        1.66
                                                                   
  深康佳                                       3.89          2.69        1.79
                                                                   
  ST中华                                       5.42          2.38        2.83
                                                                   
  ST中冠                                      10.34          4.87        2.63
                                                                   
  深深宝                                       6.24          6.60        1.17
                                                                   
  深华发                                       7.33          3.56        2.55
                                                                   
  深赤湾                                      12.61         11.30        1.38
                                                                   
  招商地                                      16.86         16.69        1.25
 产                                                                
  特力                                        10.00          5.80        2.14
                                                                   
  飞亚达                                       7.65          5.77        1.64
                                                                   
  一致药                                      38.48         30.75        1.55
 业                                                                
  深深房                                       3.72          2.82        1.64
                                                                   
  ST盛润                                       6.23          5.46        1.42
                                                                   
  深南电                                       4.12          2.60        1.97
                                                                   
  深纺织                                       9.84          6.47        1.89
                                                                   
  方大集                                       6.86          3.51        2.42
 团                                                                
  深国商                                      13.96          8.36        2.07
                                                                   
  深赛格                                       4.40          2.61        2.09
                                                                   
  宝石                                         7.93          4.64        2.12
                                                                   
  小天鹅                                       9.15          9.08        1.25
                                                                   
  粤高速                                       2.94          2.42        1.51
                                                                   
  晨鸣纸                                       4.23          3.76        1.40
 业                                                                
  ST珠江                                       4.41          2.68        2.04
                                                                   
  美菱电                                       4.55          4.84        1.17
 器                                                                
  大冷股                                       8.88          6.25        1.76
 份                                                                
  粤电力                                       4.62          4.38        1.31
                                                                   
  佛山照                                       9.23          6.05        1.89
 明                                                                
  江铃汽                                      27.50         28.60        1.19
 车                                                                
  沙隆达                                      11.26          7.57        1.85
                                                                   
  苏常柴                                       7.69          4.50        2.12
                                                                   
  威孚高                                      25.59         23.30        1.36
 科                                                                
  古井贡                                      17.23         14.46        1.48
 酒                                                                
  ST东海                                       5.26          4.74        1.38
                                                                   
  长安汽                                      11.50         14.03        1.02
 车                                                                
  京东方                                       2.14          1.86        1.43
                                                                   
  鲁泰                                         8.76         10.44        1.04
                                                                   
  本钢板                                       3.42          2.32        1.83
 材                                                                
  张裕                                        24.90         16.45        1.88
                                                                   
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                     中国已公布新股发行上市日程          
                                   表                          
  香港股市报导                     中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                     中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                     香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                         香港已公布新股发行上市日程            
                                   表                          
  香港新闻                         中国新股新闻                            
  台湾新闻                         香港新股新闻                            
  中国股市观察                     中国个股业绩                            
  香港股市观察                     报摘                                   
  中国融资融券                                                 
 
 (整理 李珊珊)
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