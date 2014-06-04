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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 17:08 BJT

表格：欧元区第一季GDP确认为较前季成长0.2%，较上年同期增长0.9%

路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)修正值确认为较上季成长0.2%，较上年同期增长0.9%。

GDP经季节调整增幅(%)：

较上季 较上年同期

2013 2014 2013 2014

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Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 欧元区18国 0.3 0.1 0.3 0.2 -0.6 -0.3 0.5 0.9 欧盟28国 0.4 0.3 0.4 0.3 -0.1 0.2 1.0 1.4 (完)
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