表格：欧元区第一季GDP确认为较前季成长0.2%，较上年同期增长0.9%

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)修正值确认为较上季成长0.2%，较上年同期增长0.9%。
GDP经季节调整增幅(%)：
较上季 较上年同期
2013 2014 2013 2014
--------------- ---- --------------- -----
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 欧元区18国 0.3 0.1 0.3 0.2 -0.6 -0.3 0.5 0.9 欧盟28国 0.4 0.3 0.4 0.3 -0.1 0.2 1.0 1.4 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)