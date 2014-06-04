台湾债市：主要公债殖利率放量收高，市场延续偏空气氛

* 10年公债R券殖利率连三天收高，空方气氛不散 * 买盘陆续浮现但力道尚不足以稳定殖利率 * 103/6R明日估1.52-1.55%间交投 路透台北6月4日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周三殖利 率连三天收升，跟随美债偏空交投，场中空头主导气氛延续，明日料有机会测10年券季线位 置及整数关卡1.55%。 交易商指出，10年R券今日放量且殖利率在盘中创下该券发行前交易来的高位，加上收 盘站上10年债前次标售得标利率1.532%，已将该关卡由支撑转为压力，若隔夜美债挑战 2.6 0%且站稳，台债殖利率有机会延续数天来的反弹格局，但在1.55%位置要小心买盘表态。 “买盘有进来，但力道还是薄弱一点...没办法稳定殖利率。”一证券商交易员说。 10年现券103/6 收盘价1.5300%来到三周高位，前次收盘高点为5月13日的1 .5350%。而103/6R三天来殖利率共弹升4.4基点。 交易商指出，明日欧洲央行(ECB)可能的宽松政策出炉在即，但此前市场已提前反应， 除非其宽松程度出乎市场意料，否则短线要再重返多头并不容易，特别是隔一天美国又将公 布非农就业数据。 美国公债收益率周二上升至三周高位，因投资者重新押注，他们预计公债收益率在上周 降至11个月低位后，很可能将会攀升。指标10年期公债 价格下跌18/32，收益率 报2.59%，为5月14日来最高。 **10年美债有机会回测2.60-2.80%** 另一外资交易员指出，美债在此前一波轧空后，近日来殖利率触底反弹趋势没有改变， 如果美国非农就业数据不弱，10年美债殖利率有机会重回今年以来2.60-2.80%的主要交投区 间，对比台债10年公债此前的相对位置在1.55-1.60%间，市场明日测试1.55%的机率提高。 此外，台湾央行将在本月26日举行第二季全体理监事会 ，尽管市场认为央 行在6月升息的机率微乎其微，但台湾近来走高的通膨率亦在市场形成话题，将特别关注央 行总裁是否对逐步走高的CPI有所表态，并为本地市场的交投寻求线索。 “央行很在意通膨率...这确实是它(央行)的压力之一。”一本地证券商交易员说。 交易员也指出，公债市场殖利率走高亦与IRS(利率互换交易)相互影响。海外台币IRST WDIRS=PREA交投利率今日趋高，三年期成交价格较上日走高2.5-3个基点，盘中成交高位见 1.1%。 交易员预估，明日交投最热的10年公债103/6R交投区间料在1.52-1.55%间来回。 美国5月非农就业报告将在周五公布，路透对105名分析师的调查预估中值显示，就业岗 位将增加21.8万个。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R +1.80 1.5330 1.5225-1.5360* 215.5 5 103/4 +0.90 1.0525 1.0466-1.0525 39.0 *表该券交易来高位 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日) 、美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、美国抵押贷款市场指数、美国AD P就业报告、美国国际贸易收支、美国Markit服务业PMI、美国ISM非制造业指数； 6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉 柯塔讲话、台湾公布5月CPI年增率、台湾5月底外汇存底、汇丰中国服务业PMI、美国一周初 请失业金人数； 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5300 5 103/4 1.0525 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)