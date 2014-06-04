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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 15:13 BJT

台湾债市：主要公债殖利率放量收高，市场延续偏空气氛

* 10年公债R券殖利率连三天收高，空方气氛不散
    * 买盘陆续浮现但力道尚不足以稳定殖利率
    * 103/6R明日估1.52-1.55%间交投

    路透台北6月4日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周三殖利
率连三天收升，跟随美债偏空交投，场中空头主导气氛延续，明日料有机会测10年券季线位
置及整数关卡1.55%。
    
    交易商指出，10年R券今日放量且殖利率在盘中创下该券发行前交易来的高位，加上收
盘站上10年债前次标售得标利率1.532%，已将该关卡由支撑转为压力，若隔夜美债挑战 2.6
0%且站稳，台债殖利率有机会延续数天来的反弹格局，但在1.55%位置要小心买盘表态。
    
    “买盘有进来，但力道还是薄弱一点...没办法稳定殖利率。”一证券商交易员说。
    
    10年现券103/6 收盘价1.5300%来到三周高位，前次收盘高点为5月13日的1
.5350%。而103/6R三天来殖利率共弹升4.4基点。
    
    交易商指出，明日欧洲央行(ECB)可能的宽松政策出炉在即，但此前市场已提前反应，
除非其宽松程度出乎市场意料，否则短线要再重返多头并不容易，特别是隔一天美国又将公
布非农就业数据。
    
    美国公债收益率周二上升至三周高位，因投资者重新押注，他们预计公债收益率在上周
降至11个月低位后，很可能将会攀升。指标10年期公债 价格下跌18/32，收益率
报2.59%，为5月14日来最高。 
    
    
    **10年美债有机会回测2.60-2.80%**
    
    另一外资交易员指出，美债在此前一波轧空后，近日来殖利率触底反弹趋势没有改变，
如果美国非农就业数据不弱，10年美债殖利率有机会重回今年以来2.60-2.80%的主要交投区
间，对比台债10年公债此前的相对位置在1.55-1.60%间，市场明日测试1.55%的机率提高。
    
    此外，台湾央行将在本月26日举行第二季全体理监事会 ，尽管市场认为央
行在6月升息的机率微乎其微，但台湾近来走高的通膨率亦在市场形成话题，将特别关注央
行总裁是否对逐步走高的CPI有所表态，并为本地市场的交投寻求线索。
    
    “央行很在意通膨率...这确实是它(央行)的压力之一。”一本地证券商交易员说。
    
    交易员也指出，公债市场殖利率走高亦与IRS(利率互换交易)相互影响。海外台币IRST
WDIRS=PREA交投利率今日趋高，三年期成交价格较上日走高2.5-3个基点，盘中成交高位见
1.1%。
    
    交易员预估，明日交投最热的10年公债103/6R交投区间料在1.52-1.55%间来回。
    
    美国5月非农就业报告将在周五公布，路透对105名分析师的调查预估中值显示，就业岗
位将增加21.8万个。
                 
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10    103/6R                   +1.80     1.5330   1.5225-1.5360*     215.5
    5     103/4                   +0.90     1.0525    1.0466-1.0525      39.0
     *表该券交易来高位
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)
、美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、美国抵押贷款市场指数、美国AD
P就业报告、美国国际贸易收支、美国Markit服务业PMI、美国ISM非制造业指数；
    6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉
柯塔讲话、台湾公布5月CPI年增率、台湾5月底外汇存底、汇丰中国服务业PMI、美国一周初
请失业金人数；
    6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.5300
          5       103/4                       1.0525
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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