《中国债市每日综述》金融债热情暂退收益率微降，新债续好拉动国债行情

* 利好消息刺激过去，金融债收益率热情暂时消退

* 七年续发国债结果偏低，拉动二级行情

* 利率互换小幅上行，国债期货向好

* 质押式回购成交升至近万亿，创二季度新高

路透上海6月4日 - 在政策消息刺激过后，中国银行间债市周三略趋平稳，上日收益率大幅下行的金融债，今日仅微跌。反观此前表现稍逊的国债，在今日七年续发国债结果偏低带动下，走出一波行情，收益率跌幅居前。

衍生品市场上，七天回购的各期限利率互换今日小涨；国债期货主力合约则继续维持一定升势，成交量也处于较高水平。

另外，虽然尚未到半年末，近日质押式回购成交不断攀升。今日共成交逾9,700亿元，创下二季度以来的最高值，同时也是有数据可查以来的历史第二高点。

财政部上午续发行的七年期固息国债收益率明显低于预期。市场人士指出，机构对未来政策走向存进一步宽松的预期，偏乐观心态支撑配置资金踊跃参与，令本次续发债认购倍数创年内同期限国债发行次高。

上海一银行交易员表示，受一级续好带动，此前略显平淡的国债今日表现突出。“国债(收益率)下得比金融债多啊。”

他并指出，虽然半年末前不排除资金面仍会有一定波动，但总体来说，流动性应无大碍。在此情况下，对未来政策的向宽预期，有望继续支撑现券暖势。

北京一银行交易员补充说，以剩余期限不到五年的固息国债140008券为例，上日报价还在3.88%-3.87%附近，今日即已降至3.81%左右。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.972元，较上日结算价涨0.292元，或0.31%。

**回购利率低位徘徊，日成交创二季度以来新高**

银行间资金市场周三主要回购利率 低位持稳，最大变动幅度不足6个基点(bp)。交易人士表示，资金宽松局面不改，虽然临近例行存款准备金调整，但多数机构基本无忧，除部分银行隔夜资金融出略有减少外，其它期限供给仍充裕。

另外，近日质押式回购成交不断攀升。今日共成交9,768.64亿元，为进入二季度以来的最高值，同时也是有数据可查的历史第二高点。此前质押式回购成交的历史高位为今年3月31日的10,120.94亿元。

“跟昨天差不多吧，稍微感觉出隔夜的不像以前多了点，不过整体还是松的。”华北一银行交易员称，现在央行整体维持流动性适度平稳的态度比较明确，所以也没有太大担心。

她并认为，当前机构情绪都偏乐观，央行公开市场操作以及定向降准加力所表现出来的政策态度都是稳健偏松的，因此预计资金面并不会出现去年6月极端状况。

此外，对于最新公布的央行口径新增外汇占款骤降，是否意味着未来金融机构口径外汇占款也会大幅减少，上海一银行交易员表示，央行流动性调控的工具更趋于灵活和多样，比如再贷款等，外汇占款对市场资金面的影响不能说完全没有，但是相较之前已经弱化很多。

央行数据显示，4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿元人民币，环比骤降逾五成；而同期全部金融机构新增外汇占款为1,169亿元，亦创八个月新低。显示央行和商业银行均大幅减少购汇的行为，而同期人民币汇率仍弱势震荡。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,768.64亿元，上日为9,511.51亿元；其中，隔夜品种成交8,307.59亿元，上日为7,970.33亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5706 2.5368 +3.38 8,307.59

七天 3.1536 3.1927 -3.91 986.70

14天 3.2924 3.3520 -5.96 203.85

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5100 3.3950 -88.50 2,412.03

七天 3.0550 3.5150 -46.00 375.28

14天 3.5000 3.7000 -20.00 45.97

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.5800 +2.00 --

七天 3.1560 3.2100 -5.40 --

14天 3.3200 3.3800 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5610 2.5210 +4.00 --

七天 3.1520 3.1800 -2.80 --

三个月 4.8550 4.8830 -2.80 --