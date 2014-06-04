台湾央行：将于6月26日召开第二季全体理监事会议

据路透此前的调查，15家金融机构中有14家预估台湾央行将于第二季的理监事会议中维持利率不变。(台湾利率预估请见 )

台湾主计总处日前调高今年经济成长率和通膨率预估分别至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。不过，分析师认为，经济成长力道不够，通膨又还算温和，因此台湾央行短期内预料仍将维持利率于1.875%不变。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)