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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 11:37 BJT

台湾央行：将于6月26日召开第二季全体理监事会议

路透台北6月4日 - 台湾央行周三称，将于6月26日召开第二季全体理监事会议。

台湾央行3月底间已连续11季将重贴现率维持在1.875%不变。

据路透此前的调查，15家金融机构中有14家预估台湾央行将于第二季的理监事会议中维持利率不变。(台湾利率预估请见 )

台湾主计总处日前调高今年经济成长率和通膨率预估分别至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。不过，分析师认为，经济成长力道不够，通膨又还算温和，因此台湾央行短期内预料仍将维持利率于1.875%不变。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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