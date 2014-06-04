台湾央行：将于6月26日召开第二季全体理监事会议

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透台北6月4日 - 台湾央行周三称，将于6月26日召开第二季全体理监事会议。
台湾央行3月底间已连续11季将重贴现率维持在1.875%不变。
据路透此前的调查，15家金融机构中有14家预估台湾央行将于第二季的理监事会议中维持利率不变。(台湾利率预估请见 )
台湾主计总处日前调高今年经济成长率和通膨率预估分别至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。不过，分析师认为，经济成长力道不够，通膨又还算温和，因此台湾央行短期内预料仍将维持利率于1.875%不变。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6
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