更新版 1-新债招标：中国七年续发国债结果偏低，宽松预期支撑机构踊跃参与

* 七年期续发国债收益率明显低于预期

* 认购倍数创年内同期限国债发行次高

* 机构对政策走向存进一步宽松的预期

* 偏乐观心态支撑配置资金踊跃参与 (新增业内人士评论和更多细节)

路透北京6月4日 - 中国财政部周三招标续发行的七年期固息国债收益率明显低于预期。市场人士指出，机构对未来政策走向存进一步宽松的预期，偏乐观心态支撑配置资金踊跃参与，令本次续发债认购倍数创年内同期限国债发行次高。

中国债券信息网公告显示，财政部招标的七年期续发国债，实际发行量280.3亿元人民币，发行价格103.49元。另据业内人士透露，该期续发国债，中标收益率3.8708%，低于3.93%的市场预测均值，边际中标收益率为3.9089%。

“这个结果确实挺低的，市场对政策还是有一个宽松的预期在，而且今年来传统主力机构对中长端的新发国债好像更偏好一些，”上海一银行交易员称。

他并表示，短期看资金面、宏观经济等因素料难对市场情绪构成重大扰动，加之本月整体利率债供给相对偏少，因此预期至少本周内一级强势有望保持。

业内人士透露，今日续发国债投标倍数为1.98倍。创年内同期限国债认购倍数次高。欲浏览中国2014年国债发行中标明细表请点选

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.9821%。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

中国银行间资金市场周三主要回购利率 低位持稳，波动均在5个基点(bp)之内。交易人士表示，资金宽松局面不改，虽然临近例行存款准备金调整，但多数机构基本无忧，除部分银行隔夜资金融出略有减少外，其它期限供给仍充裕。

今日新债计划招标量为280亿元人民币，上述债券为第六期国债 第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

原发行部分当日停止交易一天；招标结束至6月9日进行分销；6月11日起与原发行部分合并上市交易。票面利率4.33%。

财政部先后于4月2日和5月14日首发和续发了第六期国债，发行规模各为280亿和280.5亿元。首次续发中标收益率4.0402%，两次投标倍数分别为1.86倍和1.79倍。 (完)