中东情势：伊朗核计划长期协议料无法在7月最终期限前达成--外交人士

**谈判延长是意料之中的结果**

西方官员认为，除非有关各方能够在6月16-20日期间举行的下一轮日内瓦谈判中取得意外性的突破进展，否则谈判延期将成为意料之中的结局。“我们分歧严重，”一位外交官员说道，并补充称谈判进程将是“漫长和复杂的”。

谈判各方曾在上个月表示，他们意图启动最终条约的起草，但全面的起草工作并未真正展开。

法国外交部发言人纳达尔(Romain Nadal)表示，法国认为重点是要达成一个好协议，而非仓促通过什么东西。

一位伊朗官员也告诉路透，“我们需要立刻摆脱制裁的束缚。鉴于此，当这个问题得到彻底解决时，谈判就将有结果了。多商谈几个月不会让任何人受损。”他认为，将谈判截止日期推迟到10月是可以接受的。

**伊朗改革面临危险**

如果核谈判失败，则伊朗国内反对总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的宗教强硬势力派将增强他们的力量。作为一名实用主义者，鲁哈尼试图改善与美国的关系。

“鲁哈尼已经把所有的赌注都押上了。如果谈判失败，则意味着伊朗改革的失败。”一位与鲁哈尼政府关系密切的官员表示。

如果谈判能够延期，那么奥巴马政府可以寻求国会的批准。美国官员对路透表示，他们有信心最终获得国会授权，但事实看起来他们或许要经过一番争斗才能得到国会通过。

国会议员们已经表达出对谈判可能延期的关切。共和党议员Kerry Bentivolio上周指出，奥巴马政府没有及时有效的向国会披露有关核谈判的进展情况。