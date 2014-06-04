中国货币市场：资金面仍宽回购利率低位徘徊，机构情绪偏暖预期平稳

路透上海6月4日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 低位持稳，波动均在5个基点(bp)之内。交易人士表示，资金宽松局面不改，虽然临近例行存款准备金调整，但多数机构基本无忧，除部分银行隔夜资金融出略有减少外，其它期限供给仍充裕。

“跟昨天差不多吧，稍微感觉出隔夜的不像以前多了点，不过整体还是松的。”华北一银行交易员称，现在央行整体维持流动性适度平稳的态度比较明确，所以也没有太大担心。

她并认为，当前机构情绪都偏乐观，央行公开市场操作以及定向降准加力所表现出来的政策态度都是稳健偏松的，因此预计资金面并不会出现去年6月极端状况。

此外，对于最新公布的央行口径新增外汇占款骤降，是否意味着未来金融机构口径外汇占款也会大幅减少，上海一银行交易员表示，央行流动性调控的工具更趋于灵活和多样，比如再贷款等，外汇占款对市场资金面的影响不能说完全没有，但是相较之前已经弱化很多。

央行数据显示，4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿元人民币，环比骤降逾五成；而同期全部金融机构新增外汇占款为1,169亿元，亦创八个月新低。显示央行和商业银行均大幅减少购汇的行为，而同期人民币汇率仍弱势震荡。

上述交易员并称，从资金利率近期的波幅逐渐趋窄也可以看出，资金面在央行调控下波动有所降低，场内流动性更为平滑。这样来看，预计周四公开市场正回购操作量也不会太大。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5697 2.5368 +3.29

七天 3.1455 3.1927 -4.72

14天 3.3159 3.3520 -3.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6500 3.3950 +25.50

七天 3.6300 3.5150 +11.50

14天 3.6200 3.7000 -8.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.5800 +2.00

七天 3.1560 3.2100 -5.40

14天 3.3200 3.3800 -6.00

Shibor

其中:隔夜 2.5610 2.5210 +4.00

七天 3.1520 3.1800 -2.80

三个月 4.8550 4.8830 -2.80