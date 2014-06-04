中国债市动态：金融债长端表现略优，定向降准利好消化后现券多整固

路透上海6月4日 - 中国银行间市场周三早盘金融债长端收益率微降，交投较上日显清淡；市场人士指出，因定向降准等利好刺激，现券收益率已积累较深跌幅，短线若没有更多利好带动，现券应会以整固为主。

他们并指出，目前场内看多情绪占主导，但现券收益率曲线过于平坦，半年末节点将限制短端利率的下行空间，后续继续关注经济数据动向，将决定政策面是否有更多放松举措，但短线来看，利好政策已兑现，机构多会以持有策略为主，继续大幅加杠杆动力不足。

“现券（收益率）是长端下行幅度大于短端，曲线平坦化，”广发银行交易员吴思捷称。他指出，今年以来仍有机构踏空或部分踏空行情，其更倾向买入长债，因更容易快速增加敞口，效率比买短债高。

他认为，后续资金面应会保持相对宽松，但出现极度宽松概率不高，资金价格短端回落空间不大，但债券整体看多情绪仍在，且目前曲线过于平坦化，若无头寸方面约束，现券短端表现应仍会好于长端。

北京一商业银行交易员则表示，短线政策利好已基本落地，现券或将进入阶段性盘整，目前收益率曲线太过扁平，而半年末节点又限制了短端利率下行空间，机构再加杠杆动力不足，应多会持有目前仓位，下阶段经济数据表现将更为重要。

“短线政策是不会再来一波放松了，接下来经济数据更为重要，决定了所有政策走势，如果二季度数据还是不好，三季度说不定就是全面放松了。”他称。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

北京时间11:53，剩余期限约9.64年的国开行固息债140205券最新成交对应收益率 在4.8750%，上日尾盘为4.88%。