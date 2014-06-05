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货币新闻 | 2014年 6月 5日 星期四 10:30 BJT

香港数据：5月PMI跌至49.1，为去年6月以来最低--汇丰

路透香港6月5日 - 以下为汇丰香港5月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8

--5月PMI为49.1，低于4月的49.7，显示经营环境继续恶化，该数值亦是自去年6月以来最低。

--私营企业产出连续第三个月下跌，为20个月低位但保持小幅收缩，企业因应订单减少而降低产出。

--月内新订单减少，市场环境转差影响客户需求；来自中国内地的新订单连续第二个月减少，下滑速度是9个月以来最快。

--5月份积压工作低于盛衰分界，私营企业未完成工作于4月份轻微上升后再度回落，但幅度轻微。

　

--月内私营企业聘用员工连续第二个月减少，职位缩减速度加快，且是去年12月以来幅度最大。

--月内总投入成本继续增加，经季节性调整的增幅放缓，仍是2012年8月以来最弱表现。

--采购库存于4月持平后5月出现上升，库存增加速度是2月以来最快。部份企业表示销售下跌令库存上升，亦有一些企业表示因应原材料跌价而购入更多存货。

汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，“5月PMI数据显示香港经济动力出现较广泛的下降，经济活动以及就业均下滑。新订单于4月小幅回升后，尤其是来自中国内地的新订单显着减少，显示内地经济增速减慢对香港的影响正在浮现。＂（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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