香港数据：5月PMI跌至49.1，为去年6月以来最低--汇丰

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
路透香港6月5日 - 以下为汇丰香港5月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8
--5月PMI为49.1，低于4月的49.7，显示经营环境继续恶化，该数值亦是自去年6月以来最低。
--私营企业产出连续第三个月下跌，为20个月低位但保持小幅收缩，企业因应订单减少而降低产出。
--月内新订单减少，市场环境转差影响客户需求；来自中国内地的新订单连续第二个月减少，下滑速度是9个月以来最快。
--5月份积压工作低于盛衰分界，私营企业未完成工作于4月份轻微上升后再度回落，但幅度轻微。
--月内私营企业聘用员工连续第二个月减少，职位缩减速度加快，且是去年12月以来幅度最大。
--月内总投入成本继续增加，经季节性调整的增幅放缓，仍是2012年8月以来最弱表现。
--采购库存于4月持平后5月出现上升，库存增加速度是2月以来最快。部份企业表示销售下跌令库存上升，亦有一些企业表示因应原材料跌价而购入更多存货。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，“5月PMI数据显示香港经济动力出现较广泛的下降，经济活动以及就业均下滑。新订单于4月小幅回升后，尤其是来自中国内地的新订单显着减少，显示内地经济增速减慢对香港的影响正在浮现。＂（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。