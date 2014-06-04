《热点聚焦》美联储可能自订银行风险评估规则，防堵巴塞尔III漏洞

美联储不想坐等全球规则的修改。美联储已经在巴塞尔的杠杆比率资本规则部分，加进自己的一套规则。巴塞尔的杠杆比率规则中并未考虑到资产的风险。

塔鲁洛是在3月8日的演讲中，对巴塞尔规定提出严厉批评。

针对所谓“内部评级基准式(IRB)”的银行资产风险计算模型，他表示，“各银行机构为了迎合监管资本要求，设计出复杂且缺乏透明度的风险权重，会形成人为操弄、发生错误和难以监控的多重风险。”

他之后表示，基于过去10年的经验，他认为没有什么理由让美国大型银行继续采用IRB规则。

接受路透访谈的美联储人士称，考虑到美国监管机构和各家银行为符合巴塞尔III所投入的心血，塔鲁洛的言论以及发表时点都令人意外。巴塞尔III规定必须在2019年初之前全面落实。

“他们投入了大量的时间和精力，这是一项获得国际协议的标准，所以要说就此放弃，真的是惊人之语，”一位不愿具名的美联储地区银行雇员表示。

美联储发言人Barbara Hagenbaugh拒绝置评。(完) (编译 张涛/石冠兰/李婷仪/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦)