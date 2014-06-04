标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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(删掉标题赘字) 以下为美国、英国、欧元区、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码 上点击两次，即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表，请点选 浏览全球主要国家利率变动一览表，请点选 (完) (整理 蔡美珍)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)