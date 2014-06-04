《中国新债预测》农发行三期债定位低于二级，政策预期影响一级火热料延续

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
* 招标品种: 农发行招标发行三期固息债
* 期限及金额上限：1/2/3年各50亿元
* 招标时间: 2/3年：10:00-11:00；1年：10:00-11:30
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.02%-4.20%；4.40%-4.55%；4.50%-4.62%
* 预测均值: 4.11%；4.49%；4.58%
路透北京6月4日 - 中国农业发展银行周四将招标发行三期固息债。路透调查显示，受政策预期影响，本周债市一级热度迟迟不减，且央行频现的呵护资金面之举，助机构信心平稳，由此预计明日新债仍有望低于二级，预测均值分别为4.11%、4.49%和4.58%。
“乐观的情绪应该还是延续，不过感觉大行配置户相对更喜欢中长债，短期限的基金参与更多，所以预计明天三期债比二级略低吧。”北京一大型银行交易员称。
国信证券报告认为，近期政策性金融债行情火爆，尤其处于月初，6月份资金可能的紧张局面暂时不会发酵，那么参考国开招标结果，料明日农发债整体行情会比较好。
中国银行间资金市场周三主要回购利率 低位持稳，波动均在5个基点(bp)之内。交易人士表示，资金宽松局面不改，虽然临近例行存款准备金调整，但多数机构基本无忧，除部分银行隔夜资金融出略有减少外，其它期限供给仍充裕。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，1/2/3年最新收益率分别为4.3427%、4.6315%和4.6940%。
明日发行新债中，两年和三年品种，分别为农发行今年第31期 和33期 的增发债；一年期为新发品种，为该行今年第37期债。
上述债券具体发行条款如下：
31期二次增发 33期二次增发 37期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息
招标时间 2/3年：6月5日10:00-11:00
1年：6月5日10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日 6月10日 6月10日 6月11日
起息日 4月24日 5月14日 6月11日
发行期 6/6-6/10 6/6-6/10 6/6-6/11
上市日 6月16日 6月16日 6月13日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
票面利率 4.94% 4.83% --
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰