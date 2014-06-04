《中国新债预测》农发行三期债定位低于二级，政策预期影响一级火热料延续

* 招标品种: 农发行招标发行三期固息债

* 期限及金额上限：1/2/3年各50亿元

* 招标时间: 2/3年：10:00-11:00；1年：10:00-11:30

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.02%-4.20%；4.40%-4.55%；4.50%-4.62%

* 预测均值: 4.11%；4.49%；4.58%

路透北京6月4日 - 中国农业发展银行周四将招标发行三期固息债。路透调查显示，受政策预期影响，本周债市一级热度迟迟不减，且央行频现的呵护资金面之举，助机构信心平稳，由此预计明日新债仍有望低于二级，预测均值分别为4.11%、4.49%和4.58%。

“乐观的情绪应该还是延续，不过感觉大行配置户相对更喜欢中长债，短期限的基金参与更多，所以预计明天三期债比二级略低吧。”北京一大型银行交易员称。

国信证券报告认为，近期政策性金融债行情火爆，尤其处于月初，6月份资金可能的紧张局面暂时不会发酵，那么参考国开招标结果，料明日农发债整体行情会比较好。

中国银行间资金市场周三主要回购利率 低位持稳，波动均在5个基点(bp)之内。交易人士表示，资金宽松局面不改，虽然临近例行存款准备金调整，但多数机构基本无忧，除部分银行隔夜资金融出略有减少外，其它期限供给仍充裕。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，1/2/3年最新收益率分别为4.3427%、4.6315%和4.6940%。

明日发行新债中，两年和三年品种，分别为农发行今年第31期 和33期 的增发债；一年期为新发品种，为该行今年第37期债。

上述债券具体发行条款如下：

31期二次增发 33期二次增发 37期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标时间 2/3年：6月5日10:00-11:00

1年：6月5日10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日 6月10日 6月10日 6月11日

起息日 4月24日 5月14日 6月11日

发行期 6/6-6/10 6/6-6/10 6/6-6/11

上市日 6月16日 6月16日 6月13日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

票面利率 4.94% 4.83% --