新闻稿：穆迪授予百度拟发行的美元高级票据A3评级

（以下中文新闻稿由穆迪提供。）

香港，2014年6月4日—穆迪投资者服务公司已向百度公司 拟发行的美元高级无抵押票据授予A3的评级。

评级展望为稳定。 百度拟发行高级票据的发行所得将用于一般运营资本。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师蔡慧表示：“拟发行的票据将进一步提升百度强劲的流动性。”

虽然百度有充裕的现金为其业务和潜在收购项目提供资金，但百度通过发行票据在境外融资，为其收购项目的境外付款提供资金，这将更能够节约税项支出。

蔡慧称：“拟发行的票据发行后，百度的信用指标将依然可支持其A3的发行人评级。” 蔡慧亦是负责百度的主分析师。

若上述票据得以发行，穆迪预计百度的债务/EBITDA比率将从2013年底的1.4倍升至2014年底的1.8倍。这一负债杠杆率仍将符合穆迪对其目前A3评级的预期。

百度A3的评级依然反映了其作为领先的中文互联网搜索引擎及国内最大的网络广告供应商的地位，同时反映了中国有利的行业增长趋势以及庞大的潜在市场。在这个市场下，百度将能够实现用户流量的持续增长，同时从在线广告服务获得收入。

对于在移动媒介销售产品的新趋势，百度作出了积极的反应。过去12-18个月，百度加快了其收购步伐，构建移动生态系统。2013年其应用程式销售平台91无线 (未评级) 和团购网站糯米网 (未评级) 的成功收购和整合，也帮助了百度进一步开发其移动产品。2014年第一季度，移动业务板块占百度总收入的贡献达到20%以上，该比率比一年前大幅上升。

A3评级也考虑了百度稳定的自由现金流产生能力、保守的财务管理战略和有节制的收购活动，这些因素使该公司维持较低的负债杠杆率和较高的净现金。

截至2014年3月底，百度的现金结余总额为人民币399亿元 (合65亿美元) ，为其开发新产品及服务提供了充裕的流动性和财务资源，以应对不断发展的互联网技术及用户偏好。

但是，百度的评级受到以下因素的制约：(1)中国互联网市场的竞争激烈；(2)百度在中国以外的业务有限；(3)其业务和公司结构所带来的法律和监管风险。

稳定的评级展望反映了穆迪预计百度将保持良好的财务状况及在中国互联网搜索引擎市场的领先地位，同时采取审慎的收购与扩张战略。

中短期内百度评级上调的可能性有限。然而，若该公司发生以下情况，则长期来看其评级可能会被上调：(1)执行其业务战略，使其移动平台的搜索流量作出额外的利润贡献，从而成功产生经济效益；(2)显示出其在中国以外成功运营搜索服务的能力，幷具有可持续的现金流产生能力和利润贡献；(3)获得监管机构对VIE结构的批准；(4)同时维持其运营业绩和财务保守作风，其中债务/EBITDA比率维持在0.75倍-0.5倍以下，幷有强劲的资产负债表和净现金。

若发生以下情况，该公司的评级可能会有下调压力：(1)未能抵御竞争，市场份额大幅下降，从而影响其收入增长和现金流产生能力；(2)在维持其业务模式方面面临困难，导致其盈利能力和内部流动性显着下降；(3)背离其目前的保守财务政策；或(4)进行激进的收购，对其资产负债表流动性造成压力，或提高其整体风险状况。

评级下调的财务指标包括：债务/EBITDA比率高于1.5倍-2.0倍，以及公司无法维持净现金状况。

此外，若监管制度出现负面情况，从而可能影响百度的运营或业务模式，也会对评级造成负面影响。

百度的评级所采用的主要评级方法为2010年10月发表的《全球商业和消费服务业的评级方法》(Global Business & Consumer Service Industry Methodology)。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。