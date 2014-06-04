中国环保：城市空气质量形势严峻,实施新标准城市达标率仅4.1%--环保部

路透北京6月4日 - 中国环境保护部副部长李干杰周三称，全国城市环境空气质量形势严峻，依据新的环境空气质量标准，74个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为4.1%；其它256个城市执行空气质量旧标准，达标城市比例为69.5%。

他在国新办举办的记者会上并援引“2013中国环境状况公报”称，目前土地环境形势依然严峻，年内净减少耕地面积8.02万公顷；全国现有土壤侵蚀总面积2.95亿公顷，占国土面积的30.7%。

“（大气污染防治方面）首先要深入实施大气污染防治行动计划，要以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以PM2.5和PM10治理为突破口，”李干杰称。

他并透露，2014年一季度74个城市大气环境质量总体上是一个稳中向好的趋势，达标天数的比例增加了5.1个百分点，PM2.5的浓度下降了10.3个百分点。

“尽管时间很短，但是考虑到一季度通常是污染比较重的一个季节，应该说还是有一定说服力的，”他说。

中国去年颁布《大气污染防治行动计划》，也就是《大气十条》。