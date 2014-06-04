台湾股市：盘中创40个月高位后近收平，多头仍控制盘势

路透台北6月4日 - 台湾股市周三近收平盘，但盘中一度再创40个月新高。分析师认为，尽管亚股走挫，但台股挟强劲的基本面，本波多头有望续行至9月，指数有再创高位的可能。

台湾加权股价指数 收跌0.04%或3.5点，至9,119.96点；日高至9,140.55点，此前盘中高位为2011年2月8日的9,220.69点。今日成交值 为979.92亿台币，上交易日修正后为1,029.70亿。

凯基投顾分析师张明祥说，“第二季淡季不淡，台股基本面很好，到第三季也会有正常的旺季。”

他并预估，台股多头挟着基本面的回升，有望走至9月，高点上看9,500点。只不过，随着时序进入第四季后，由于美国宽松购债(QE)的退场，可能令风险性资产全面走跌；此外，目前看第四季存在存货调整风险，这可能令台股9月以后充满变数，不排除有拉回可能性。