新闻稿：穆迪向中冶控股 (香港) 有限公司拟发行债券授予 (P)A1评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月4日—穆迪投资者服务公司已向中冶控股 (香港) 有限公司 (发行人) 拟发行的信用增级债券授予暂行 (P)A1评级。

以上债券由中国银行股份有限公司伦敦分行 (中行) 提供的不可撤销备用信用证所支持。

发行人：中冶控股 (香港) 有限公司

... 美元、 、 年到期的信用增级债券，评级为 (P)A1

该债券的评级说明了在法定最终到期日或以前投资者所可能承担的预期损失。

虽然穆迪在证券的最终销售前授予暂行评级，但这些评级仅代表穆迪的初步信用意见。在完成审阅相关交易和相关文件后，穆迪会尽力为债券授予最终评级。最终评级可能与暂行评级有所不同。

穆迪的评级仅代表与本交易有关的信用风险，其他可能会对投资者的收益率有显着影响的非信用风险幷不在评级的考虑范围内。

评级理据

上述 (P)A1评级与中行的A1外币长期高级无抵押债务评级相同，因为上述债券由中行提供的不可撤销美元计价备用信用证全面支持。中行的展望为稳定。

该备用信用证属中行的无抵押和非次级债务。

中行在该备用信用证下的支付责任于任何时候将至少与该行其他现有及日后的无抵押和非次级债务的地位相同。

花旗银行 (Citibank N.A.) 香港分行将为本交易的收款银行，而其伦敦分行将为本交易的主要付款代理。

发行人中冶控股 (香港) 有限公司是一家在香港注册成立的有限责任公司，亦为中国冶金科工股份有限公司 (中冶科工，未评级) 的直接全资子公司。中冶科工为中国冶金科工集团公司 (中冶集团) 旗下主要子公司，中冶科工在中冶集团总收入与资产中的占比均超过90%。中冶集团的公司家族评级为Baa3，展望为稳定。

中国银行股份有限公司的总部位于北京，截至2014年3月31日其资产为人民币15.1万亿元 (约2.5万亿美元) 。

穆迪对上述交易的分析主要是以中行通过备用信用证为债券提供无抵押和非次级债务的支付责任为基础。

因此，债券的评级与中行的长期债务评级直接挂钩。为此，中行此类评级的任何变化可能会导致债券的评级发生相应变化。

导致评级上调/下调的因素：